Приведен железный аргумент, почему Петербург – не столица российского футбола

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов не считает Петербург столицей российского футбола.
«Так как чемпионом в прошлом году был «Краснодар», сейчас идут на первом месте, то на 4 апреля столица футбола – Краснодар. А так, я считаю, что Москва. В московском регионе больше всего футбольных клубов, болельщиков, заинтересованных футбольных людей.
РФС же в Москве находится, значит, Москва – столица футбола. Столица там, где стекаются самые важные футбольные пути. Поэтому Петербург сложно назвать столицей футбола. Выиграют чемпионат, тогда можно будет сказать, что столица там», – сказал Попов.
- «Зенит» выиграл 6 из последних 7 сезонов РПЛ.
- Команда и сейчас борется за титул.
- «Зенит» – самый богатый клуб чемпионата России.
Источник: Legalbet