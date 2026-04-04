Примера. «Реал» проиграл на Мальорке (1:2) перед матчем с «Баварией»

Мадридский «Реал» в 30-м туре чемпионата Испании по футболу проиграл на выезде «Мальорке». Островитяне вырвали победу на 90+1 минуте. Отличился лучший бомбардир хозяев в этом сезоне Ведат Мурики.
У «Реала» единственный гол забил защитник Эдер Милитао. Он отличился на 88-й минуте встречи.
«Реал» остается на втором месте. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре очка, при этом у каталонцев встреча в запасе.
«Мальорка» покинула зону вылета.
«Реал» прервал пятиматчевую победную серию. Впереди у мадридцев первая встреча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Она состоится во вторник, 7 апреля.
Встречу на Мальорке посетили более 23 тысяч зрителей.
Испания. Примера. 30 тур
Мальорка - Реал - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Морланес, 41; 1:1 - Э. Милитао, 88; 2:1 - В. Мурики, 90+1.
Источник: «Бомбардир»