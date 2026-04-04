Реакция тренера «Акрона» на отмену гола Дзюбы в матче с ЦСКА

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался об отмене гола в матче 23-го тура РПЛ – «Акрон» против ЦСКА (1:2).

Мяч форварда Артема Дзюбы («Акрон») на 90+3 минуте не засчитали из-за фола на голкипере москвичей Игоре Акинфееве.

«Обидно немного, что при счете 1:1 был момент у Пестрякова, Болдырева, они были прям очевидны… Если ты в такой ситуации не забиваешь, то когда‑то что‑то тебе залетит. И в такой ситуации удар в створ ворот оказался ключевым, и мы проиграли. Второй тайм точно был лучше. Очень похоже на то, что было в игре со «Спартаком». Пацаны прогрессируют, я горд, что эти вчера мальчишки выдерживают эту конкуренцию. Надо признать, что они молодцы. Надо двигаться дальше и сделать правильные выводы. По сути, мы не заслужили поражения и на него не наиграли. Тот мяч, который забил Дзюба, это та ситуация, над которой нужно думать, что происходит в футболе. Как мы должны бороться, как мы должны оценивать ситуацию с габаритами Дзюбы. Любому игроку сложно с ним бороться.

При моем величайшем уважении к Акинфееву, это лучший вратарь за всю историю российского футбола, в этой ситуации Дзюба был лучше, нельзя было не засчитывать этот гол. Там не было какого‑либо контакта, его в принципе не было. А говорить о серьезном контакте вообще не приходится. Этот мяч у нас отобрали», – сказал Тедеев.