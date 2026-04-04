Судейский разбор отмененного гола Дзюбы в матче с ЦСКА

Телеграм-канал «Але, реф!» разобрал отмену гола нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Мяч Дзюбы отменили в компенсированное время второго тайма.

«Гол Дзюбы отменен верно.

Толчок не сильный, но очень целенаправленный. Ровно ту руку, какой Игорь Акинфеев мог играть в мяч. В воздухе этого касания достаточно», – написал аналитик.

Дзюба в этом матче забил с пенальти на 60-й минуте.

ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.

У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.

Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»