  • «Очередной беспредел!»: представитель Дзюбы – об отмене гола в матче с ЦСКА

«Очередной беспредел!»: представитель Дзюбы – об отмене гола в матче с ЦСКА

4 апреля, 19:45
13

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, высказался об отмене гола в матче 23-го тура РПЛ – «Акрон» против ЦСКА (1:2).

Мяч форварда Артема Дзюбы («Акрон») на 90+3 минуте не засчитали из-за фола на голкипере москвичей Игоре Акинфееве.

«Посмотрел повтор эпизода с голом. Что я могу сказать? Это очередной беспредел! За короткий отрезок времени после возобновления сезона у Артема в третий раз отнимают гол. И только один из них не был засчитан по делу.

Сегодня была абсолютно чистая борьба за мяч, в моменте при начале прыжка Артeм не касался вратаря. Если посмотреть детальный повтор, все равно до конца непонятно, коснулся он плеча Акинфеева или нет в тот момент, когда уже идет высокая фаза прыжка, может быть немного – да, но Игорь начал заваливаться как будто до этого. И мяч в любом случае перелетает через вратаря, он бы не перехватил его.

Я понимаю, что это Игорь Акинфеев, и всем игрокам надо, видимо, за один‑два метра от него расходиться, когда он прыгает за мячом. Но это футбол. И у Артема в абсолютно игровом эпизоде отобрали чистейший гол.

«Акрон» не заслужил поражения, это обиднейшая потеря очков. Если говорить в целом по игре, то ЦСКА создал минимальное количество моментов, «Акрон» переигрывал гостей и перед вторым пропущенным голом не реализовал два стопроцентных момента. И если бы не безобразное решение судьи, ничья стала бы, как минимум, закономерным исходом матча.

Жаль, что в очередной раз случился судейский скандал. В каждом туре арбитры принимают ошибочные решения. И по какому‑то странному совпадению очень часто этот беспредел преследует «Акрон». Сколько еще нужно скандалов, чтобы подобное не повторялось? Будем надеяться, что какие‑то выводы судейским руководством будут сделаны», – сказал Гольдман.

  • Дзюба в этом матче забил с пенальти на 60-й минуте.
  • ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
  • У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Дзюба Артем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bratskij
1775323748
Ты тупой не понимаешь, что твои шаловливые руки бесят всех.
Ответить
Snek
1775324499
Спорная отмена гола, но так или иначе Дзюба нарушал, хотя гол стоило засчитать, НО опять же если Дзюба очень активно борется и из-за этого отменяют его голы, может проблема всё-таки в нём самом?
Ответить
vitek 87
1775325372
Где там был фол?
Ответить
vitek 87
1775325415
АПЛ посмотрите что там при угловых делают
Ответить
vitek 87
1775325465
вратарь просто даже на выходе играть не может
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775325923
Опять Газпром вмешался? Гыгыгы
Ответить
Хулиганин
1775328093
Игорь Владимирович на старости лет решил дельфином стать красивым?
Ответить
Gwynbleidd
1775328727
Ну а судя по всему Дзюбе руками можно делать всё? Гольдман видео то удалил с телефона или пересматривает?)))
Ответить
mutabor0992
1775330426
У онаниста есть представитель?Однако!
Ответить
vvv123
1775372275
ВАР ввели, чтобы правильно управлять судьями. А вдруг сделают сто-то против богатеньких и знаменитеньких, но хе.ровеньких!
Ответить
