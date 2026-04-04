«Очередной беспредел!»: представитель Дзюбы – об отмене гола в матче с ЦСКА

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, высказался об отмене гола в матче 23-го тура РПЛ – «Акрон» против ЦСКА (1:2).
Мяч форварда Артема Дзюбы («Акрон») на 90+3 минуте не засчитали из-за фола на голкипере москвичей Игоре Акинфееве.
«Посмотрел повтор эпизода с голом. Что я могу сказать? Это очередной беспредел! За короткий отрезок времени после возобновления сезона у Артема в третий раз отнимают гол. И только один из них не был засчитан по делу.
Сегодня была абсолютно чистая борьба за мяч, в моменте при начале прыжка Артeм не касался вратаря. Если посмотреть детальный повтор, все равно до конца непонятно, коснулся он плеча Акинфеева или нет в тот момент, когда уже идет высокая фаза прыжка, может быть немного – да, но Игорь начал заваливаться как будто до этого. И мяч в любом случае перелетает через вратаря, он бы не перехватил его.
Я понимаю, что это Игорь Акинфеев, и всем игрокам надо, видимо, за один‑два метра от него расходиться, когда он прыгает за мячом. Но это футбол. И у Артема в абсолютно игровом эпизоде отобрали чистейший гол.
«Акрон» не заслужил поражения, это обиднейшая потеря очков. Если говорить в целом по игре, то ЦСКА создал минимальное количество моментов, «Акрон» переигрывал гостей и перед вторым пропущенным голом не реализовал два стопроцентных момента. И если бы не безобразное решение судьи, ничья стала бы, как минимум, закономерным исходом матча.
Жаль, что в очередной раз случился судейский скандал. В каждом туре арбитры принимают ошибочные решения. И по какому‑то странному совпадению очень часто этот беспредел преследует «Акрон». Сколько еще нужно скандалов, чтобы подобное не повторялось? Будем надеяться, что какие‑то выводы судейским руководством будут сделаны», – сказал Гольдман.
- Дзюба в этом матче забил с пенальти на 60-й минуте.
- ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Балтику». Перед весенней частью сезона красно-синим ставили задачу выиграть сезон чемпионата России. «Акрон» занимает десятое место. Превосходство над зоной переходных матчей составляет одно очко.
- У «Акрона» ноль побед после возобновления сезона. У ЦСКА две победы подряд.