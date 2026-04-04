Дзюба реализовал пенальти, усадив Акинфеева на пятую точку

В эти минуты проходит матч 23-го тура чемпионата России по футболу между «Акроном» и ЦСКА. Хозяева сравняли счет на 60-й минуте.
Пенальти у тольяттинцев реализовал нападающий Артем Дзюба. Он пробил так, что голкипер Игорь Акинфеев упал на пятую точку.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Самаре на «Солидарность Арене». Ее автор – Андрей Ерофеев.
- Нападающий Дзюба в 2015 году перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
- Он провел семь сезонов в петербургском клубе, забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Также Дзюба на клубном уровне выступал за «Ростов», «Томь», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Адана Демирспор».
- В составе сборной России отличился 31 забитым мячом и 16 результативными передачами в 56 играх.
- Дзюба летом станет свободным агентом.
Источник: «Бомбардир»