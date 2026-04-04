«Ужас!»: Мостовому не понравилось новое правило в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о нововведении в РПЛ.

Теперь вратарей, которые задерживают мяч в течение более чем восьми секунд, наказывают угловым. С такого корнера ЦСКА забил «Акрону».

«Я как футболист понимаю, что такое задержка игры. Карточку показал – больше не будет вратарь задерживать. Но он же не задерживал, просто некому отдать мяч было – а мяч же просто так терять он не хочет! Кто-то придумал очередную глупость. Ужас!» – сказал Мостовой.

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию встречи в Самаре на «Солидарность Арене». На этом же стадионе играют «Крылья Советов».