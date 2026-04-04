Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ужас!»: Мостовому не понравилось новое правило в РПЛ

4 апреля, 15:29
3

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о нововведении в РПЛ.

Теперь вратарей, которые задерживают мяч в течение более чем восьми секунд, наказывают угловым. С такого корнера ЦСКА забил «Акрону».

«Я как футболист понимаю, что такое задержка игры. Карточку показал – больше не будет вратарь задерживать. Но он же не задерживал, просто некому отдать мяч было – а мяч же просто так терять он не хочет! Кто-то придумал очередную глупость. Ужас!» – сказал Мостовой.

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию встречи в Самаре на «Солидарность Арене». На этом же стадионе играют «Крылья Советов».

Еще по теме:
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого 3
Мостовой – о Слуцком: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала» 23
Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство 4
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1775308090
Мостовому не понравилось, Гришину-понравилось.Итог их противостояния -1-1.Всё бы ничего, ещё бы за коллективные обнимашки штрафовать, но когда после этого случаются два просмотра поганого ВАРева, которое съедает время штук 20-ти подобных вратарских нарушений, то и не знаешь, как относиться к новому правилу.
Ответить
RUSARM
1775316803
Ну царь в своем репертуаре,лишь бы чего вякнуть,вдруг заметят и тренером позовут,.......а так нормальное правило.....
Ответить
R_a_i_n
1775374706
Отличное правило. Кони блестяще его использовали. Теперь не будет такого, что последние 10-15 минут игры футбол смотрим от силы пару минут, все остальное время футболисты лежат на газоне с вытянутой ногой и вратарь по минуте думает, куда-же ему выбить мяч))
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
Вчера, 23:00
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
Вчера, 22:36
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
7
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
Вчера, 21:51
15
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
Вчера, 21:41
8
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
Вчера, 21:18
5
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
Вчера, 20:59
5
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
Вчера, 20:27
5
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
Вчера, 20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
Вчера, 19:53
1
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
Вчера, 19:19
3
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 18:58
9
Семин двумя словами описал Слуцкого
Вчера, 18:48
8
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
Вчера, 18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
Вчера, 17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
Вчера, 17:35
5
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
Вчера, 17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
Вчера, 16:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+