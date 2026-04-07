Стало известно, когда Бонгонда может вернуться в «Спартак»

Пресс-секретарь Федерации футбола ДР Конго Джерри Калемо сообщил, что вингер «Спартака» Тео Бонгонда должен скоро вернуться в московскую команду.

«Тео Бонгонда может прибыть в Россию уже сегодня, так как он покинул страну вчера ранним утром специальным рейсом в Париж. При этом задержка возвращения команды на родину произошла не по его вине: президент нашей страны попросил сборную отложить вылет ради большого празднования в честь первого за 52 года выхода на чемпионат мира», – сказал Калемо.