Ветеран «Спартака» Гаврилов сказал, болеет ли он раком

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что недавно перенес плановую операцию на сердце.

«Сейчас о моем здоровье в СМИ публикуется много того, что не соответствует действительности. Где-то кто-то что-то услышал, ляпнул и пошло дальше. Уже пишут, что Гаврилов чуть ли не умирает, что у него рак! По Москве кто-то распустил слухи. На самом деле, все не так.

В свое время у меня случился инсульт, переболел коронавирусом и сделал несколько операций. Сейчас у меня идет процесс реабилитации после всех этих дел. Недавно сделали плановую операцию на сердце. Поставили мне стент, чтобы расширить сосуды. Сейчас я дома», – сказал Гаврилов.