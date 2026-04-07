Ветеран «Спартака» Гаврилов сказал, болеет ли он раком

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что недавно перенес плановую операцию на сердце.
«Сейчас о моем здоровье в СМИ публикуется много того, что не соответствует действительности. Где-то кто-то что-то услышал, ляпнул и пошло дальше. Уже пишут, что Гаврилов чуть ли не умирает, что у него рак! По Москве кто-то распустил слухи. На самом деле, все не так.
В свое время у меня случился инсульт, переболел коронавирусом и сделал несколько операций. Сейчас у меня идет процесс реабилитации после всех этих дел. Недавно сделали плановую операцию на сердце. Поставили мне стент, чтобы расширить сосуды. Сейчас я дома», – сказал Гаврилов.
- 72-летний Гаврилов больше всего известен по выступлениям за «Спартак», с которым выиграл чемпионат СССР.
- Также он побеждал в чемпионате СССР с «Динамо», выступал за «Локомотив», стал бронзовым призером Олимпийских игр-1980.
Источник: «Спорт-Экспресс»