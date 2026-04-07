Слишкович сказал, играет ли Карседо на багаже Станковича

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил изменения в игре команды с назначением Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.

– Что Карседо поменял в «Спартаке» после ухода Станковича? Рисунок изменился или сейчас команда играет больше на багаже Деяна?

– Нет никакого багажа Станковича, сейчас у «Спартака» вообще другой футбол. Все их матчи, что я смотрел, – Карседо играет под соперника. Мне это очень нравится, интересно смотреть.

А раньше у «Спартака» была нормальная, но тактически очень простая игра. Дай мяч Барко, потом на фланг, там Маркиньос, потом левый край, или правый крайний за спиной. Передачи на фланг и в штрафную. Такой был раньше футбол.

Сейчас вообще другой. Так что ни о каких багажах мы не можем говорить. Если кто-то думает, что есть связь между футболом Станковича и Карседо, он ничего не понимает.