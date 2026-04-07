Слишкович сказал, играет ли Карседо на багаже Станковича

7 апреля, 13:28
6

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил изменения в игре команды с назначением Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.

– Что Карседо поменял в «Спартаке» после ухода Станковича? Рисунок изменился или сейчас команда играет больше на багаже Деяна?

– Нет никакого багажа Станковича, сейчас у «Спартака» вообще другой футбол. Все их матчи, что я смотрел, – Карседо играет под соперника. Мне это очень нравится, интересно смотреть.

А раньше у «Спартака» была нормальная, но тактически очень простая игра. Дай мяч Барко, потом на фланг, там Маркиньос, потом левый край, или правый крайний за спиной. Передачи на фланг и в штрафную. Такой был раньше футбол.

Сейчас вообще другой. Так что ни о каких багажах мы не можем говорить. Если кто-то думает, что есть связь между футболом Станковича и Карседо, он ничего не понимает.

Еще по теме:
В «Штурме» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Худякову 1
Джику сравнил накал дерби в России и Турции 3
Слишкович назвал игрока «Спартака» с топовой физической готовностью 3
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Слишкович Владимир Карседо Хуан Карлос
Комментарии (6)
...уефан
1775558470
...аминь! Дата и подпись...
Ответить
R_a_i_n
1775559331
Ещё багаж Аленичева...
Ответить
FFR
1775561825
Какая разница, главное, чтобы был результат.
Ответить
zigbert
1775563255
Наклеивать ярлыки предыдущего тренера обычное дело.
Ответить
Цугундeр
1775566029
))) Немного про багаж.. "- Вы, наверное, знаете биографию персонажей нового Спартака. Она восходит к Ветхому Завету. Я кратко напомню. Романцев родил Чернышёва, Чернышёв родил Невио Скала. Невио Скала родил Старкова и братьев его Федотова и Черчесова от Заремы. Черчесов родил Лаудрупа. Лаудруп родил Карпина. Карпин родил Унаи Эмери. Унаи Эмери родил Мурата Якина.. . Якин родил Аленичева ,но опять от Заремы... - Господин Слишкович, не пора ли кончить этот затянувшийся спектакль? Я же знаю, что короны нет. - Это не есть факт, мсье Дюк...офф.."(С) почти
Ответить
subbotaspartak
1775568446
Станкович сдавал в багаж Чумадан, рюкзачок, саквояж, Корзинку, картинку, картонку И злобную собачонку...
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
1
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
Все новости
