Агент Москвичева пожаловался на «Зенит»: «Это нонсенс»

Василий Голяна, агент вратаря «Зенита» Богдана Москвичева, прокомментировал перспективы 21-летнего футболиста в петербургском клубе.

– Твой клиент – вратарь «Зенита» Богдан Москвичев. Какой у него сейчас статус?

– Москвичев – образец профессионального футболиста: очень дисциплинированный, крайне ответственный и работоспособный.

Та ситуация, в которой он находится сейчас с точки зрения игрового времени – нонсенс. Реальный его сейчас статус в «Зените» – третий номер.

– Что говорят в клубе?

– Что будет первым.

– Ты в это веришь?

– Зимой у нас было несколько предложений по Богдану, с ними я приходил в «Зенит». Нужно было найти конструкцию, устраивающую всех, и отпустить Богдана играть.

Мне сказали, что Москвичев великолепно провел сборы и весной точно будет получать игровое время в «Зените». В итоге Богдан сыграл только в товарищеской игре с «Кайратом».

– Что делать летом?

– Если Москвичев еще просидит без игрового времени, мы потеряем игрока, одного из самых талантливых воспитанников «Зенита».

У меня есть готовые предложения, ближе к лету буду их обсуждать с клубом. В любом случае мы будем ориентироваться на позицию «Зенита» – у Богдана действующий контракт.