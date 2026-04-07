Евсеев рассказал, как махачкалинское «Динамо» помогло пострадавшим от наводнения в Дагестане

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев сообщил, что футболисты и другие сотрудники клуба окажут финансовую помощь людям, пострадавшим от наводнения в Дагестане.
«Мы все видим, что происходит в Дагестане, – и я, и игроки. Я езжу на машине через эти лужи-реки. Это большие проблемы для республики.
Мы стараемся вносить свою лепту в помощь пострадавшим – перечислили часть зарплат на благотворительный сбор», – сказал Евсеев.
- 28 марта в Дагестане началось одно из крупнейших наводнений за последние десятилетия.
- От стихии пострадали более 6 тысяч человек. Повреждено около 3700 домовладений.
- Только в Махачкале затоплены 173 улицы. В ремонте нуждаются мосты, подстанции и другая инфраструктура.
- Известно о минимум шести погибших.
Источник: сайт махачкалинского «Динамо»