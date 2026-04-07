Евсеев рассказал, как махачкалинское «Динамо» помогло пострадавшим от наводнения в Дагестане

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев сообщил, что футболисты и другие сотрудники клуба окажут финансовую помощь людям, пострадавшим от наводнения в Дагестане.

«Мы все видим, что происходит в Дагестане, – и я, и игроки. Я езжу на машине через эти лужи-реки. Это большие проблемы для республики.

Мы стараемся вносить свою лепту в помощь пострадавшим – перечислили часть зарплат на благотворительный сбор», – сказал Евсеев.