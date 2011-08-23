Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Юрий Гаврилов
Юрий Гаврилов
Завершил карьеру
3 мая 1953 (73)
| Полузащитник
185 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Гаврилов: «Зенит» неубедителен, «Спартак» захочет показать свое лицо»
23 августа
11
Ветеран «Спартака» – о пенсии в 50 тысяч: «Сейчас цены такие, что только на нее тяжело прожить»
22 августа
27
Ветеран «Спартака» Гаврилов сказал, болеет ли он раком
7 апреля
1
Сын легенды «Спартака» соврал об онкологии у отца
6 апреля
7
У легенды «Спартака» нашли рак
3 апреля
10
Гаврилов – о соперниках России в марте: «Лучше сборной Ваганьковского кладбища»
16 февраля
2
Гаврилов определил лучшего футболиста в истории «Спартака»
2 февраля
8
Гаврилов сказал, смог бы «Спартак» добиться успеха с Гвардиолой
6 января
2
Экс-игрок «Спартака» предрек возможную катастрофу в клубе
2025.11.23 22:00
5
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
Ветеран «Спартака» Гаврилов раскрыл ежемесячные траты: «30 тысяч рублей маловато»
2025.02.27 23:58
2
Ветеран «Спартака» Гаврилов раскрыл размер своей пенсии
2025.02.05 14:14
7
Гаврилов назвал клуб, с которым России было бы лучше сыграть вместо Брунея
2024.11.01 10:30
1
Гаврилов высказался о проблемах в игре «Спартака»
2024.07.25 10:48
9
Гаврилов назвал авантюрой решение «Спартака» по главному тренеру
2024.05.17 13:03
11
Гаврилов заявил, что его правая рука не работает
2023.08.29 10:47
5
Сын Гаврилова рассказал о состоянии ветерана «Спартака» после операции
2023.06.09 12:22
1
Ветеран «Спартака» раскрыл подробности состояния Гаврилова после инсульта
2023.06.05 16:59
2
Новые подробности о состоянии Гаврилова: есть проблемы с речью, врачи готовят операцию
2023.06.01 15:38
2
Состояние Гаврилова оценивается как тяжелое: он в неврологической реанимации
2023.05.30 20:20
1
Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов попал в реанимацию
2023.05.30 19:00
6
Гаврилов: «Игроки «Зенита» будут фраерами, если растеряют такое преимущество в РПЛ»
2023.03.08 00:36
1
Гаврилов: «Семак – не хороший тренер. Он выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков»
2022.11.01 19:51
15
«Пойду за шампанским». Гаврилов прокомментировал уход Федуна из «Спартака»
2022.08.22 14:57
1
Гаврилов – о Ваноли в «Спартаке»: «Десятое место и побег. Пришел непонятно как, и ушел так же»
2022.06.10 11:22
2
Гаврилов – о матче с Сербией: «Выиграем группу. Если бы в решающем матче играли с турками или венграми, я бы сомневался»
2020.11.17 10:29
9
Гаврилов: «В 2014 году предлагал «Спартаку» подписать Зинченко. Ответили, что таких в команде своих полно»
2020.05.12 15:01
11
«Спартак» заявил Мирзова на сезон под 9-м номером. По ним играли Гаврилов, Пятницкий и Титов
2019.07.24 15:59
11
Гаврилов: «Я пошутил, что ветераны «Спартака» просили Федуна уволить Карреру. Кто я такой, чтобы ему советовать?»
2018.10.22 18:12
25
Гаврилов: «Вначале Федун был за Карреру, но мы убедили его, что «Спартак» с этим тренером практически не растет»
2018.10.22 17:40
39
1
2
Главные новости
Рафинья повторил достижение Месси и Роналду
23:32
Видео
Винисиус на тренировке схватил за грудки партнера по «Реалу»
23:00
Статистика Батракова в матче «Трабзонспор» – «Галатасарай» (4:0)
22:38
Глушаков – о футболисте «Спартака»: «Не могу понять, почему к нему такое отношение»
22:29
3
Мостовой назвал игроков «Зенита», соответствующих уровню «Барселоны»
22:19
1
Суперлига. «Трабзонспор» уничтожил «Галатасарай» Батракова, у Салаха 3+1
21:58
1
В «Барселоне» сделали важное заявление о будущем Рафиньи
21:43
Тюкавин одним словом описал трансфер Батракова в «Галатасарай»
21:25
Фото
Сафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+