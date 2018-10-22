Гаврилов: «Я пошутил, что ветераны «Спартака» просили Федуна уволить Карреру. Кто я такой, чтобы ему советовать?»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал свои слова о том, что ветераны московского клуба обратились к главе совета директоров красно-белых Леониду Федуну с просьбой уволить Массимо Карреру с поста главного тренера команды.

«Я пошутил! Мне звонят сегодня по 150 человек, уже надоели все. Кто я такой, чтобы Федуну советовать, что надо увольнять Карреру? Это была шутка.

А отставка Карреры логична. Нет результата, в команде конфликты. Истории с Глушаковым и так далее. Три игры кряду дома команда проиграла. Я никуда не ходил с советом ветеранов к Федуну. Я посмеялся», – сказал Гаврилов.

«Спартак» уволил Карреру сегодня, 22 октября. Итальянский специалист возглавил москвичей в августе 2016 года и привел их к победе в РПЛ и Суперкубке России.

Каким мы запомним Карреру в России