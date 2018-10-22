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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гаврилов: «Я пошутил, что ветераны «Спартака» просили Федуна уволить Карреру. Кто я такой, чтобы ему советовать?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал свои слова о том, что ветераны московского клуба обратились к главе совета директоров красно-белых Леониду Федуну с просьбой уволить Массимо Карреру с поста главного тренера команды.

    «Я пошутил! Мне звонят сегодня по 150 человек, уже надоели все. Кто я такой, чтобы Федуну советовать, что надо увольнять Карреру? Это была шутка.

    А отставка Карреры логична. Нет результата, в команде конфликты. Истории с Глушаковым и так далее. Три игры кряду дома команда проиграла. Я никуда не ходил с советом ветеранов к Федуну. Я посмеялся», – сказал Гаврилов.

    «Спартак» уволил Карреру сегодня, 22 октября. Итальянский специалист возглавил москвичей в августе 2016 года и привел их к победе в РПЛ и Суперкубке России.

    Каким мы запомним Карреру в России

    Источник: «Чемпионат»

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    22.10.2018 18:12
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 10:46

      Старый что малый? 65 - вообще-то рановато для старческого слабоумия, Юр Василич... но оно таки пришло. Сказал "пошутил" - всё, не считается? Поздно. Ты уже в этом гoвнe.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 октября 2018, 08:14

      за базаром тогда следи

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 22:05

      Да нет скорей всего это не шутка. Юра включил заднюю.

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      Рейтинг: +6913

      батог 22 октября 2018, 21:12

      Ну и шуточки у вас......

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 октября 2018, 20:15

      Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов...)
      Это кто-тут такое написал...?

      Это ,Батюшка,легенда..
      а Вы - под стол от страха перед родителями пукать ходили...

      4
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      Рейтинг: +550

      vsolon 22 октября 2018, 20:06

      вот одни тож пошутили и лайкнули.......

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 22 октября 2018, 19:24

      Выходит права присказка: чем дольше возраст, тем короче ум.
      Нет уж первое слово дороже второго, теперь придется ответ держать, хоть и в телефонных разговорах.)) Вероятно остальные ветераны тебе спасибо сказали.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ivany4 22 октября 2018, 20:24

      Да уж не меньше тебя в футболе соображает,легенда Спартака.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 октября 2018, 19:23

      Таких шутников за одно место надо подвешивать на всенародное обозрение.

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 22 октября 2018, 19:01

      вот шутник...вот юморист -какой юмор тонкий-а после какого слова смеяться - "лопата"?

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      Рейтинг: +161

      sky-pa 22 октября 2018, 18:42

      А может правильно пошутил? И - главное - вОвремя?

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