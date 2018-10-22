Гаврилов: «Вначале Федун был за Карреру, но мы убедили его, что «Спартак» с этим тренером практически не растет»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что ветераны клуба поспособствовали увольнению Массимо Карреры с поста главного тренера. По его словам, новый тренер появится в команде в течение 10-ти дней.

Ранее стало известно, что красно-белых может возглавить тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Новый тренер появится в течение 10 дней, вопрос решится до 1 ноября. Мы были у Федуна в четверг, разговаривали с ним. Было тогда уже понятно, что Каррера не остается. Федун вначале был за него, потом мы убедили его, что «Спартак» с Каррерой не растет. Он фактически развалил коллектив.

В «Спартаке» есть игроки неплохого уровня. Из них можно сделать команду. По составу команда наголову выше «Арсенала», «Ахмата», которым она проиграла. Все в этом плане нормально должно быть.

Черчесов? Мы хотели бы с ним поговорить на предмет его прихода в «Спартак». Да, он возглавляет сборную, но с ней же не надо постоянно работать. Надо еще побеседовать с ним, и я уверен, что мы решим этот вопрос», – сказал Гаврилов.

Черчесов уже руководил «Спартаком» с 2007 по 2008 год.

Каким мы запомним Карреру в России