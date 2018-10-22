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    Какой вы футболист?

    Гаврилов: «Вначале Федун был за Карреру, но мы убедили его, что «Спартак» с этим тренером практически не растет»

    Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что ветераны клуба поспособствовали увольнению Массимо Карреры с поста главного тренера. По его словам, новый тренер появится в команде в течение 10-ти дней.

    Ранее стало известно, что красно-белых может возглавить тренер сборной России Станислав Черчесов.

    «Новый тренер появится в течение 10 дней, вопрос решится до 1 ноября. Мы были у Федуна в четверг, разговаривали с ним. Было тогда уже понятно, что Каррера не остается. Федун вначале был за него, потом мы убедили его, что «Спартак» с Каррерой не растет. Он фактически развалил коллектив.

    В «Спартаке» есть игроки неплохого уровня. Из них можно сделать команду. По составу команда наголову выше «Арсенала», «Ахмата», которым она проиграла. Все в этом плане нормально должно быть.

    Черчесов? Мы хотели бы с ним поговорить на предмет его прихода в «Спартак». Да, он возглавляет сборную, но с ней же не надо постоянно работать. Надо еще побеседовать с ним, и я уверен, что мы решим этот вопрос», – сказал Гаврилов.

    Черчесов уже руководил «Спартаком» с 2007 по 2008 год.

    Каким мы запомним Карреру в России

    Источник: ТАСС

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    22.10.2018 17:40
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 09:39

      Отчего же когда наши прославленные ветераны перестают "говорить ногами" и раскрывают рты, это так часто выходит настолько гадко?.. Причем тут - уже не только по звучанию, но и по делам... Ещё один кумир перестал быть кумиром.

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 04:32

      Черчесова, Тихонова, Слуцкого точно не надо. Вот Бубнов, мне кажется, самая подходящая кандидатура. Ну, или Горлукович.

      -1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 октября 2018, 23:59

      Вы хотите, что бы Спартак играл лучше Ахмата и Арсенала? А Каррера хотел, что бы Спартак играл не хуже Ливерпуля.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 22 октября 2018, 22:04

      Ну, старые убидуны! Посмотрим, как бы вы еще не пожалели и не вспомнили Массимо. Впервые мне очень жаль этого человека и надо в очередной раз сказать ему спасибо!

      6
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 21:56

      Может получится так что не Каррера развалил коллектив а ваши деструктивные действия ,которые привели к смене тренера. Отвечать за развал Спартака вы конечно не будете.

      6
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      Рейтинг: +527

      трениришко 22 октября 2018, 21:55

      какие мрази окружают спартак

      3
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 22 октября 2018, 20:21

      Не надо трогать Черчесова пока он тренер сборной.. Романцев - лучшая кандидатура главного тренера.

      0
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      Рейтинг: +33

      Grishkov_S 22 октября 2018, 20:07

      А с другими тренерами команда прям росла, что боролась за 4,5 места

      3
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 22 октября 2018, 19:56

      Черчесов ???? вы серьезно ??? неужто жизнь ничему не учит ???? Хиддинк , Слуцкий ...теперь Черчесов ....совмещение это бред !!!

      5
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > sssrspartak 22 октября 2018, 22:54

      а я честно говоря даже незнаю , у него очень хорошо сейчас получается в сборной , но совмещение нам точно не нужно !

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 22 октября 2018, 19:05

      Ну правда ведь, не растёт клуб!
      Одно чемпионство, каким бы оно не было, не делает итальянца тренером которого нельзя трогать!!!

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