Конов: «В шорт-листе «Спартака» – только Черчесов»

Думаю Черчесов бы не отказался от Спартака. Но сейчас это невозможно из за работы в сборной.
Сегодня «Спартак» уволил с поста главного тренер Массимо Карреру. В клубе рассматривают кандидатуру только Станислава Черчесова.
«На 11:00 мск 22 октября в шорт-листе «Спартака» только один кандидат: Станислав Черчесов. Но есть нюансы. Они решаемы, но пока не решены», – написал главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в телеграме.
Ранее сообщалось, что в шорт-лист столичного клуба входят Черчесов, Бердыев и Слуцкий.