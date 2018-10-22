Конов: «В шорт-листе «Спартака» – только Черчесов»

Сегодня «Спартак» уволил с поста главного тренер Массимо Карреру. В клубе рассматривают кандидатуру только Станислава Черчесова.

«На 11:00 мск 22 октября в шорт-листе «Спартака» только один кандидат: Станислав Черчесов. Но есть нюансы. Они решаемы, но пока не решены», – написал главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в телеграме.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист столичного клуба входят Черчесов, Бердыев и Слуцкий.