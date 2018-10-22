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    Какой вы футболист?

    Конов: «В шорт-листе «Спартака» – только Черчесов»

    Сегодня «Спартак» уволил с поста главного тренер Массимо Карреру. В клубе рассматривают кандидатуру только Станислава Черчесова.

    «На 11:00 мск 22 октября в шорт-листе «Спартака» только один кандидат: Станислав Черчесов. Но есть нюансы. Они решаемы, но пока не решены», – написал главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в телеграме.

    Ранее сообщалось, что в шорт-лист столичного клуба входят Черчесов, Бердыев и Слуцкий.

    Источник: Телеграм Василия Конова

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    22.10.2018 11:29
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 18:06

      Думаю Черчесов бы не отказался от Спартака. Но сейчас это невозможно из за работы в сборной.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 22 октября 2018, 19:24

      Черчесов с удовольствием уйдет из сборной России по футболу.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert > vladimir-7 22 октября 2018, 19:35

      После довольно успешных матчей в Лиге Наций. Сомнительно.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 23 октября 2018, 11:45

      Пересмотрел свое мнение и обосновал его относительно
      Черчеса, при обсуждении его кандидатуры по переходу в
      Спартак.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 октября 2018, 16:57

      не трогайте черчесова !!! сборная начала играть,давать результат,радовать сердца... ищите других!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 84aivengo 23 октября 2018, 11:48

      Это команда радует нас, а не Черчесов.

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 22 октября 2018, 13:06

      Совмещение это не выход из ситуации, РФС Черчесова не отдаст и совмещать не разрешит, да я и не думаю что Станислав Саламович на это пойдет.

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 22 октября 2018, 12:19

      Глушаков перекрестился) Если придёт Черчесов, то не факт что он вернётся из дубля... Похоже Денису нужно подыскивать другой клуб

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 22 октября 2018, 12:15

      Не стоит совмещать думаю

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 октября 2018, 12:04

      было 5 остался 1 где остальные? может чечес сам их вычеркнул из списка

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 октября 2018, 11:52

      Черчесов в сборной, не отдадут.

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > prezent2017 22 октября 2018, 11:58

      Так и не надо отдавать. Будет совмещение.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 октября 2018, 11:47

      противный стас

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 22 октября 2018, 11:42

      этот то умник откуда все знает

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > серега кашин 22 октября 2018, 11:44

      Имеет знакомства, с кем надо. Конову можно доверять.

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      Рейтинг: +862

      Jack24 > vladik12 22 октября 2018, 11:46

      Первому каналу нельзя доверять

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 октября 2018, 11:34

      Сейчас этот шорт-лист начнут заполнять все кому не лень, начиная вот с таких горе-инсайдеров...

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > Рубик Докоян 22 октября 2018, 11:37

      Сфигали горе? Вы изучили его статистику инсайдов или что? Хватит уже бросаться ничем не подкрепленными словами.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 22 октября 2018, 12:35

      Он, Алланазаров, Арустамян и иже с ними из одного теста... Знаний и спортивной эрудиции никакой. Всё что они выдают за инсайд и проверенные источники на их совести, если она у них есть.

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > Рубик Докоян 22 октября 2018, 12:37

      Вам что, "Бомба" доплачивает за употребление словосочетания "спортивная эрудиция"?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 22 октября 2018, 12:39

      "Бомба" такая же спортивная эрудиция как и многие такие издания. Тебе бы из штанов выпрыгивать, что спортивный эрудит всесоюзного значения с 52-летним стажем с тобой общается, тратя на тебя время. ))) Отдыхай, я к внучке собираюсь...

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > Рубик Докоян 22 октября 2018, 12:41

      Респект.

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