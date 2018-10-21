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    Какой вы футболист?

    «Спорт-Экспресс»: Черчесов, Бердыев и Слуцкий – в шорт-листе «Спартака»

    «Спартак» может отправить в отставку главного тренера команды Массимо Карреру. Руководство клуба рассматривает пятерых кандидатов на замену итальянцу:

    Имя пятого кандидата пока неизвестно. Сообщается, что это «серьезный немецкий тренер».

    «Спартак» после 11 туров РПЛ занимает шестую строчку в таблице с 18-ю очками.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2018 21:33
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 15:56

      Никого из вышеназванных не будет в Спартаке.

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 22 октября 2018, 13:05

      ...поставьте Белялетдинова и Спартак будет играть.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > FaTeK1945ru 22 октября 2018, 13:10

      Да Рубин при нём здорово смотрелся,помню.

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > александр п 23 октября 2018, 08:59

      ...Александр,извините,но я написал с сарказмом.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > FaTeK1945ru 23 октября 2018, 09:58

      Это не важно,Рубин при Билле действительно показывал зрелищную игру.Но помнится ему никого не покупали,так и сплавили.Как в своё время Владимира Федотова.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 22 октября 2018, 09:54

      Там руководство клубом нужно менять,ничего не понимают в футболе.

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 22 октября 2018, 09:03

      Из этого листа тока Бердыев сделает команду, но он не пойдёт. Черчесов со Слуцким днище..А про тренера из Монако - даже не серьёзно, французы на последних местах..

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубинище 22 октября 2018, 09:58

      Бердыев скучный футбол ставит,хотя результат даёт.Такой же Слуцкий.Черчесов хитрый ,сейчас не сунется.В сборной ещё год другой можно спокойно дурковать.

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      Рейтинг: +380

      Гуус > александр п 22 октября 2018, 20:32

      какой полгода, скоро ноябрь а там игра с германией вот там черчесову на мылят его лысину, и не только в душе

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      Рейтинг: +380

      Гуус > Гуус 22 октября 2018, 20:32

      и не только денисов

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Гуус 22 октября 2018, 20:34

      Германия сама в кризисе,а автобусы Стас ставить умеет.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Гуус 23 октября 2018, 13:44

      Германия в кризисе,да и не больно они в товарищеских матчах выкладываются.А нас ещё при совке называли чемпионом мира по товарищеским играм.Да и проиграет ,хитрый Стас найдёт как отмазаться,типа новые сочетания проверяем.Полтора года точно продуркует.

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 22 октября 2018, 08:53

      Вот интересно, а кто в Спартаке шорт-листки рисует?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 октября 2018, 03:10

      Похоже на список Барона Мюнхгаузена.))) С утра - подвиг....)))

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      Рейтинг: +77

      Gazzaev_Pyos 22 октября 2018, 01:21

      Х*й им а не Стас!

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 21 октября 2018, 23:38

      А может Джон Терри? Ну а что?) Валерири, каррерири теперь еще и террить будете)

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 21 октября 2018, 23:17

      да оправдает спартак этим поступком свое прозвище - СВИНЬИ..
      Ну а что Свиньи они и в африке тупые свиньи.....

      Человек их из говна вытащил, к чемпионству привел а они уволить хотят! дауны что сказать еще...

      Да за такое Массимо нужно памятник возле открытие арены золотой ставить!!
      У меня все!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Гуус 22 октября 2018, 08:43

      Раньери Лестер привёл к чемпионству,через пол-года выкинули.А Каррера полтора года дали после чемпионства,хотя убирать нужно было уже весной.Возможно тут не только его вина,а руководства мутившего как у нас бывает с трансферами.

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 21 октября 2018, 22:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пох лишь бы не Каррера

      -4
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