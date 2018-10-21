«Спорт-Экспресс»: Черчесов, Бердыев и Слуцкий – в шорт-листе «Спартака»

«Спартак» может отправить в отставку главного тренера команды Массимо Карреру. Руководство клуба рассматривает пятерых кандидатов на замену итальянцу:

Имя пятого кандидата пока неизвестно. Сообщается, что это «серьезный немецкий тренер».

«Спартак» после 11 туров РПЛ занимает шестую строчку в таблице с 18-ю очками.