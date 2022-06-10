Гаврилов – о Ваноли в «Спартаке»: «Десятое место и побег. Пришел непонятно как, и ушел так же»

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об уходе из клуба Паоло Ваноли.

«Кто может спасти «Спартак»? Я уже не знаю, кто и что может помочь этой команде. Такая текучка тренеров идет, мне кажется, они уже сами там запутались. Не особо то в тренере дело в «Спартаке», материала нет, с кем можно нормально работать. Везут всех подряд.

Какие итоги работы Ваноли? Десятое место и побег. Пришел непонятно как, и ушел точно так же.

Сложно сказать, кто вообще сейчас может возглавить команду. Наверное, будет россиянин, но фамилию не могу назвать. На российском рынке никого не вижу, кто мог бы подойти «Спартаку», — сказал Гаврилов.