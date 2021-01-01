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Гаврилов – о Ваноли в «Спартаке»: «Десятое место и побег. Пришел непонятно как, и ушел так же»

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об уходе из клуба Паоло Ваноли.

«Кто может спасти «Спартак»? Я уже не знаю, кто и что может помочь этой команде. Такая текучка тренеров идет, мне кажется, они уже сами там запутались. Не особо то в тренере дело в «Спартаке», материала нет, с кем можно нормально работать. Везут всех подряд.

Какие итоги работы Ваноли? Десятое место и побег. Пришел непонятно как, и ушел точно так же.

Сложно сказать, кто вообще сейчас может возглавить команду. Наверное, будет россиянин, но фамилию не могу назвать. На российском рынке никого не вижу, кто мог бы подойти «Спартаку», — сказал Гаврилов.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15768

    ilichkadr 45 минут назад

    К. Бесков: «Если не знаешь, что делать с мячом, — отдай его Гаврилову».
    P.S. Ю.В. Гаврилов - настоящая легенда Спартака, играл почти до 50 лет, всё никак не мог наиграться.

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    Рейтинг: +10435

    Алексей З 51 минуту назад

    Гаврилов ещё один представитель из бывших , который только негатив на клуб льёт.
    Гений, вы за 6 лет в Спартаке в Бесковым выиграли только 1 титул ( чемпион 79 ) !!!!

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    Рейтинг: +5401

    rash1959 1 час назад

    Уважаемый Юрий Васильевич Гаврилов, ну ты то хоть не лезь в эту словесную -жопу. Оставайся какой ты есть, уважаемый и почитаемый всем спартаковским сообществом. О тебе все спартачи помнят и не забудут.

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