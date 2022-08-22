«Пойду за шампанским». Гаврилов прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об уходе Леонида Федуна из московского клуба.
«Федун ушел, да вы что, правда? Я и не знал. Пойду за шампанским. Думаю, что команда продолжит свое существование и без него. Незаменимых нет.
Правление Федуна? Клуб держался на плаву, все было неплохо в принципе. Но, к сожалению, гегемоном, как «Зенит» «Спартаку» при нем не удалось. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Гаврилов.
- «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.
Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам
Источник: «РБ Спорт»