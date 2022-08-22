«Пойду за шампанским». Гаврилов прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об уходе Леонида Федуна из московского клуба.

«Федун ушел, да вы что, правда? Я и не знал. Пойду за шампанским. Думаю, что команда продолжит свое существование и без него. Незаменимых нет.

Правление Федуна? Клуб держался на плаву, все было неплохо в принципе. Но, к сожалению, гегемоном, как «Зенит» «Спартаку» при нем не удалось. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Гаврилов.