«Пойду за шампанским». Гаврилов прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об уходе Леонида Федуна из московского клуба.

«Федун ушел, да вы что, правда? Я и не знал. Пойду за шампанским. Думаю, что команда продолжит свое существование и без него. Незаменимых нет.

Правление Федуна? Клуб держался на плаву, все было неплохо в принципе. Но, к сожалению, гегемоном, как «Зенит» «Спартаку» при нем не удалось. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Гаврилов.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам