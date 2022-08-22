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  • Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

22 августа 2022, 15:03
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Важное событие в жизни «Спартака»: «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций клуба. Это означает, что Леонид Федун не только выходит из состава акционеров, но и не будет больше принимать участие в управлении клубом.

Что сказал Федун после продажи «Спартака»

Вот обращение на официальном сайте «Спартака»:

«Дорогие болельщики!

Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду восемнадцать лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются.

Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол.

Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании «Лукойла» за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как «Спартак». Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!

P. S. Да, и это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мои помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды «Спартак». Вперед, красно-белые! К новым титулам!»

Трофейные итоги Федуна в «Спартаке»

  • Чемпион России-2016/17;
  • Серебро РПЛ: 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12, 2020/21;
  • Кубок России-2021/22;
  • Серебряный призер Кубка России-2005/06;
  • Обладатель Суперкубка России-2017.

Что Федун обещал после покупки «Спартака». И что исполнилось

Леонид Федун стал владельцем «Спартака» в 2004 году. Сразу после прихода на этот пост он дал большое интервью относительно планов на будущее. Вот ключевые маркеры, которые Федун занес в план развития.

1. Федун называл спортивную часть главной в плане развития: «Поиски лучшего тренера, подбор под него лучших игроков. Задача этой части – вернуться в Лигу чемпионов и получить источник дохода, который обеспечит содержание клуба».

Не считая квалификационных раундов, «Спартак» четыре раза выступал в Лиге чемпионов. При Федуне «Спартак» тренировали 18 человек, включая временных кандидатур. Только двое выигрывали трофеи – Массимо Каррера и Паоло Ваноли. Ни один из тренеров не задерживался в «Спартаке» надолго за эти 18 лет.

По трансферам тоже спорно. Рядом с появлением игроков уровня условного Квинси Промеса были Педро Роша, Йоррит Хендрикс и другие провальные трансферы. И последних было очень много.

2. Федун обещал построить стадион – обещание выполнено.

3. Рядом со строительством нового стадиона было обещания развивать футбольную инфраструктуру. Выполнено.

4. «Возрождение спартаковских традиций. Это работа с мальчишками, создание нормальных условий для их тренировочного процесса. Все это нельзя реализовать в одно мгновение. Требуется время».

Здесь тоже вроде выполнено. У «Спартака» было достаточно воспитанников в составе. Прямо сейчас их семь человек.

Федун обещал отдать клуб болельщикам в 2023-м, но это не произошло

В июне-2019 Леонид Федун выступил с неожиданным заявлением по «Спартаку». В интервью «Чемпионату» он сказал:

«После долгих раздумий я принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования «Спартака», которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию. И сегодня мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть его болельщики. Не Петр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил. Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на «Спартак» ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить свое детище, свою любовь я не могу.

Контрольный пакет акций «Спартака» мы передадим в некоммерческую организацию, а ее членами будут все поклонники клуба. Условно: у нас есть 20 тысяч активных болельщиков, покупающих абонементы и посещающих матчи в течение долгого времени. Они и будут в приоритете. Для регионов мы разработаем отдельную программу, где будут членские взносы. И все эти люди получат право голоса, например, при выборе президента «Спартака» в 2023 году.

А я стану простым болельщиком, как и все остальные. У меня не будет права блокировки решений и результатов выборов. Правда, после этого в «Спартаке» уже не будет и моих личных денег. Но до этого момента все финансовые условия останутся. Скорее всего, на три-пять последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранен и титульный контракт с «Лукойлом», чтобы команда могла жить дальше без моего участия».

2022 год – «Спартак» перешел под управление «Лукойла». Компания приобрела 100% акций клуба и его домашний стадион.

Какие были минусы за время правления Федуном «Спартаком»

Загибайте пальцы:

Первое – небольшое число трофеев за все время. И даже длительная трофейная засуха.

Второе – «Спартак» часто утопал в океане скандалов, и причиной некоторых были приближенные к Федуну люди. Яркий пример – публичный конфликт Заремы Салиховой с бывшим спортдиром «Спартак» Дмитрием Поповым

Третье – провальные трансферы. Их было очень много, да, но в каком клубе их нет?

Четвертое – Федун был периодически непоследователен в своих решениях. Например, в угрозах снятия с чемпионата из-за каких-то спорных решений. Или когда после не слабого сезона-2014/15 намекал на уход – не ушел.

Пятое – при всей важности «Спартака» в иерархии российского футбола это убыточное предприятие. В 2021 году Sports.ru сделал расследование по финансам «Спартака», проанализировав важнейшие денежные отчеты. Вот один из ключевых абзацев:

«Клуб убыточен. 2019 год, согласно официальным данным ФНС (сознательно не берем ковидный 2020-й, когда были пустые или почти пустые трибуны и клуб был тотально ограничен в заработке), «Спартак» закончил с убытком в 800 миллионов рублей (дефицит бюджета – 10%). Официальный бюджет клуба на сезон – 8,6 миллиарда рублей, но сам он заработал только 6 (сюда включены: матчдей, спонсорские контракты, различные продажи и телеправа)».

Теперь приятные моменты: что Федун говорил о любви к «Спартаку»

• «Я очень горжусь той командой, которую сделали. Мы действительно лучшие в России по организации, хотя знаю, что нас любят хаять. Но поверьте мне, что такой организации нет ни в одном клубе».

• «Время прошло еще не зря [после победы в Кубке России-2021/22], потому что «Спартак» всегда играл чисто. «Спартак» всегда понимал, что есть бизнес, в котором «на войне как на войне», и есть футбол и спорт, в котором есть, должен быть фэйр-плей. Моя гордость в том, что все эти титулы достигнуты в чистом фэйр-плей».

• «Я искренне люблю «Спартак». Мне было больно наблюдать за тем, что происходило с командой при Червиченко. Всe шло к тому, что «Спартак» мог вернуться в первую лигу. Мне пришлось брать все на себя. Говорят, что я всю жизнь болел за киевское «Динамо»? Это неправда. После того как я в 1972 году посетил матч «Спартака», стал болельщиком этой команды».

• «На футбол я начал ходить в 1977 году, сразу после вылета «Спартака» в первый дивизион. Мне тогда еще говорили: «Какой вообще «Спартак»? Ты же в армии служишь». Но меня привлекал именно смысл спартаковского движения – ощущение свободы, какого-то протеста интеллигенции. Я болельщик «Спартака»? Да. Получается, уже 42 года».

• «Но я много раз говорил, что «Спартак» – это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать все возможное, чтобы клуб жил. А остальное – сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать. Короче говоря – не дождетесь».

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Федун Леонид
Комментарии (2)
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vladik12
1661170301
Король умер. Да здравствует король!
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ateist90
1661230248
Жаль что ушел, еще лет 10 и сделал бы Спартак великим=))))
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