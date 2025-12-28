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Бразилия. Серия А
Команды
Коритиба
Педро Роша
€ 1,50 млн
Педро Роша
Коритиба
1 октября 1994 (31)
#32 | Нападающий
178 см
Бразилия
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Публикации
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
Бывший игрок «Спартака» Педро Роша хочет вернуться в Россию
2025.12.23 23:52
6
Педро Роша хочет вернуться в «Спартак»
2024.08.17 15:05
2
Радимов: «У «Зенита» – Педро, у «Спартака» – Педро Роша»
2024.04.04 09:27
3
Роша назвал Соболева клоуном: КДК принял решение по защитнику ЦСКА после консультации с доцентом из Сан-Паулу
2023.06.08 15:25
12
Агент Роши: «Спартак» отвернулся от нас»
2022.08.22 23:07
3
Гендиректор «Спартака» рассказал об уходе Роши из клуба
2022.08.16 15:25
3
Капитан «Спартака» Джикия отреагировал на разрыв контрактов с Рошей и Хендриксом
2022.08.12 12:56
2
Каррера предположил, почему Роша не заиграл в «Спартаке»
2022.08.11 22:13
1
Роша попрощался с болельщиками «Спартака»
2022.08.11 20:46
4
Фото
Роша нашел новую команду после ухода из «Спартака»
2022.08.11 17:28
5
Баженов считает трансфер Роши одним из худших в истории «Спартака»
2022.08.11 16:53
3
Кавазашвили: «В «Спартаке» все делается через жопу!»
2022.08.11 16:44
13
Кавазашвили: «Роша – худший трансфер в истории РПЛ. Федуна развели как фраера»
2022.08.11 14:45
17
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Рошей. Его покупали за 12 миллионов
2022.08.11 13:29
8
«Спартак»: «Не рассчитываем на Урунова и Рошу»
2022.08.06 21:18
2
В «Спартаке» определились, что будут делать с Рошей
2022.07.31 23:11
2
Агент Роши отреагировал на информацию об игноре со стороны «Спартака»
2022.07.29 18:57
8
«Спартак» игнорирует Рошу. Он на следующей неделе вернется в клуб из аренды
2022.07.29 18:09
1
Кавазашвили – о Роше: «Шмотка, которую жалко выбрасывать»
2022.07.25 13:57
1
«Спартак» разорвет контракт с Рошей
2022.07.23 23:10
6
Роша собирается играть за «Спартак» до 2023 года
2022.07.23 14:51
5
Стало известно, сколько Роша заработает за оставшийся год контракта со «Спартаком»
2022.07.22 20:55
3
Роша близок к возвращению в «Спартак»
2022.07.22 18:35
6
Роша может перейти из «Спартака» в «Сан-Паулу» или «Ботафого»
2022.07.19 09:54
2
Роша хочет расторгнуть контракт со «Спартаком»
2022.07.08 14:31
5
Каттани: «Спартак» не получал предложений от «Атлетико Паранаэнсе» по выкупу Роши»
2022.06.07 10:57
1
Экс-спартаковцы Роша и Мельгарехо забили в один день на Кубке Либертадорес
2022.05.27 07:41
4
«Спартак» готов продать Ларссона, Тиля, Крала, Урунова, Рошу и Понсе («Матч ТВ»)
2022.05.18 13:45
24
Роша не вернется в «Спартак» (Metaratings)
2022.04.02 14:52
5
1
2
3
4
5
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Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
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