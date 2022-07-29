«Спартак» игнорирует Рошу. Он на следующей неделе вернется в клуб из аренды

Будущее нападающего «Спартака» Педро Роши остается неопределенным.

31 июля истечет срок аренды футболиста в «Атлетико Паранаэнсе», после чего он должен вернуться в расположение московского клуба.

Однако «Спартак» игнорирует бразильца – никто не связывался ни с игроком, ни с его агентом.

Рошу купили в 2017 году за 12 миллионов евро.

Сообщалось о планах «Спартака» расторгнуть с ним контракт.

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