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    «Спартак» игнорирует Рошу. Он на следующей неделе вернется в клуб из аренды

    Будущее нападающего «Спартака» Педро Роши остается неопределенным.

    31 июля истечет срок аренды футболиста в «Атлетико Паранаэнсе», после чего он должен вернуться в расположение московского клуба.

    Однако «Спартак» игнорирует бразильца – никто не связывался ни с игроком, ни с его агентом.

    • Рошу купили в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Сообщалось о планах «Спартака» расторгнуть с ним контракт.

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    Источник: твиттер Фабио Алейшо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1245

      alefreddy 1 час назад

      избавиться трудно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16556

      Cleaner 1 час назад

      Бизнес по-Федунски!

      0
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