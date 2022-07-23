«Спартак» разорвет контракт с Рошей

Нападающий Педро Роша не вернется в «Спартак» по окончании аренды в «Атлетико Паранаэнсе». С игроком разорвут контракт.

«В «Спартаке» на Рошу мы не рассчитываем. Думаем, что мы достигнем какого-то консенсуса, потому что переговоры идут. Скорее всего, расторгнем контракт», – сказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

У Роши остался год контракта со «Спартаком».