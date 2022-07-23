Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    «Спартак» разорвет контракт с Рошей

    Нападающий Педро Роша не вернется в «Спартак» по окончании аренды в «Атлетико Паранаэнсе». С игроком разорвут контракт.

    «В «Спартаке» на Рошу мы не рассчитываем. Думаем, что мы достигнем какого-то консенсуса, потому что переговоры идут. Скорее всего, расторгнем контракт», – сказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

    У Роши остался год контракта со «Спартаком».

    • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Сейчас Роша стоит 2 миллиона евро.
    • В сезоне Серии А у Роши 5 матчей, 2 ассиста.

    Новости по теме
    Роша собирается играть за «Спартак» до 2023 года 8
    Стало известно, сколько Роша заработает за оставшийся год контракта со «Спартаком» 3
    Роша близок к возвращению в «Спартак» 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2022 23:10
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +563

      шахта Заполярная 39 минут назад

      Нада рошу бомжам продать, они любят бразил, да и роше будет не скучно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      боря крым 41 минуту назад

      третьесортщина....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1106

      Hoahin 1 час назад

      Нормально так на этом Роше кто-то наварился. Ну Спартаку не привыкать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11