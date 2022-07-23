«Спартак» разорвет контракт с Рошей

Нападающий Педро Роша не вернется в «Спартак» по окончании аренды в «Атлетико Паранаэнсе». С игроком разорвут контракт.
«В «Спартаке» на Рошу мы не рассчитываем. Думаем, что мы достигнем какого-то консенсуса, потому что переговоры идут. Скорее всего, расторгнем контракт», – сказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.
У Роши остался год контракта со «Спартаком».
- «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
- Сейчас Роша стоит 2 миллиона евро.
- В сезоне Серии А у Роши 5 матчей, 2 ассиста.
Источник: «Чемпионат»