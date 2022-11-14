- 19 февраля
- 20:45 Фото «Торпедо» арендовало бразильского полузащитника 1
- 14 ноября 2022
- 12:45 74-летний Сколари закончил тренерскую карьеру. Он выигрывал с Бразилией ЧМ-2002 1
- 30 октября 2022
- 01:08 Кубок Либертадорес. «Фламенго» с Айртоном победил в финале «Атлетико Паранаэнсе» 1
- 26 октября 2022
- 08:42 За «Палмейрас» забил 16-летний игрок. За ним охотятся топ-клубы Европы 2
- 23 июля 2022
- 23:10 «Спартак» разорвет контракт с Рошей 6
- 22 июля 2022
- 20:55 Стало известно, сколько Роша заработает за оставшийся год контракта со «Спартаком» 3
- 18:35 Роша близок к возвращению в «Спартак» 6
- 19 июля 2022
- 09:54 Роша может перейти из «Спартака» в «Сан-Паулу» или «Ботафого» 3
- 4 июля 2022
- 22:56 «Атлетико Паранаэнсе» хочет подписать экс-защитника ЦСКА Фернандеса
- 27 июня 2022
- 23:16 Фото Официально: Фернандиньо вернулся в «Атлетико Паранаэнсе»
- 7 июня 2022
- 17:46 «Локомотив» выкупил Фассона у «Атлетико Паранаэнсе». Его агент подтвердил 2
- 10:57 Каттани: «Спартак» не получал предложений от «Атлетико Паранаэнсе» по выкупу Роши» 1
- 3 июня 2022
- 14:50 Агент Фассона: «Сделка с «Локомотивом» близка к завершению. Их проект превосходен»
- 10:52 Агент Фассона: «От «Локомотива» большой интерес. Ведутся переговоры»
- 2 июня 2022
- 22:41 Агент Фассона из «Атлетико Паранаэнсе» подтвердил переговоры с «Локомотивом»
- 16:08 «Локомотив» близок к покупке защитника «Атлетико Паранаэнсе» Фассона за 3 миллиона («СЭ») 2
- 21 мая 2022
- 12:12 37-летний Фернандиньо близок к возвращению в «Атлетико Паранаэнсе»
- 2 апреля 2022
- 14:52 Роша не вернется в «Спартак» (Metaratings) 5
- 3 марта 2022
- 11:21 Фото «Палмейрас» – обладатель Суперкубка Южной Америки
- 21 ноября 2021
- 09:49 Фото Роша в составе «Атлетико Паранаэнсе» выиграл Южноамериканский кубок. Футболист принадлежит «Спартаку» 5
- 1 октября 2021
- 22:47 Фото «Спартак» – в день рождения Роши: «Желаем продолжить зажигать на родине» 2
- 08:28 Роша забил в обоих полуфиналах Южноамериканского кубка. Его клуб вышел в финал турнира 1
- 27 сентября 2021
- 07:58 Роша забил 3 гола в 2 последних матчах за «Атлетико Паранаэнсе». Он принадлежит «Спартаку» 8
- 24 сентября 2021
- 11:14 Роша забил победный гол в полуфинале Южноамериканского кубка. В мае он играл в ФНЛ 16
- 18 августа 2021
- 21:26 Роша: «Получил в России важный опыт» 5
- 20:49 Видео «Атлетико Паранаэнсе» презентовал арендованного у «Спартака» Рошу 2
- 13 августа 2021
- 13:12 Фото «Спартак» отдал Рошу в аренду «Атлетико Паранаэнсе» 9
- 5 августа 2021
- 15:54 «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать Рошу у «Спартака» с опцией выкупа за 5,5 миллиона 6
- 11 января 2021
- 22:31 Фернандиньо может летом вернуться в «Атлетико Паранаэнсе»