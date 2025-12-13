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Бразилия. Серия А
Команды
Атлетико Паранаэнсе
Новости
€ 45 млн
Атлетико Паранаэнсе - новости команды
Куритиба
Бразилия. Серия А
Стадион:
Арена да Байшада
Сайт:
http://www.atleticoparanaense.com/
Тренер:
Весли Карвальо
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Таблица
«Крузейро» – «Атлетико Паранаэнсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Крузейро» – «Атлетико Паранаэнсе»: кто победит в матче 26-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
«Ботафого» – «Атлетико Паранаэнсе»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
24 августа
«Атлетико Паранаэнсе» – «Брагантино»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
15 августа
«Сантос» – «Атлетико Паранаэнсе»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Коринтианс» – «Атлетико Паранаэнсе»: кто победит в матче 21 тура чемпионата Бразилии 2026
30 июля
«Атлетико Паранаэнсе» – «Интернасьонал»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
25 июля
«Сан-Паулу» – «Атлетико Паранаэнсе»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026
22 июля
Бразильский клуб интересуется Гомесом из «Динамо»
24 июня
«Атлетико Паранаэнсе» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.02
29 мая
«Атлетико Паранаэнсе» – «Фламенго»: прогноз и ставки на матч 18 мая 2026 с коэффициентом 3.35
17 мая
«Атлетико Паранаэнсе» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
26 апреля
«Палмейрас» – «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 1.57
19 апреля
«Атлетико Минейро» – «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.1
4 апреля
«Баия» – «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 1.87
1 апреля
«Атлетико Паранаэнсе» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.80
29 марта
«Атлетико Паранаэнсе» – «Коритиба»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.82
21 марта
«Атлетико Паранаэнсе» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.25
18 марта
«Краснодар» установил ценник на Диего Косту
2025.12.13 22:20
1
Бразильский клуб хочет купить игрока «Краснодара»
2025.11.25 11:30
2
Экс-игрок «Шахтера» и «Манчестер Сити» закончил карьеру в 40 лет
2025.11.20 18:27
«Зенит» нацелился на 17-летнего бразильского таланта
2025.10.09 10:58
4
Названа сумма трансферных долгов «Барселоны»
2024.10.17 09:26
«Спартак» интересовался защитником из бразильского клуба, его отказались продавать до зимы
2024.09.24 11:53
8
«Интер» нацелился на дебютанта сборной Бразилии
2024.03.25 21:46
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
2024.01.16 21:00
1
61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию
2023.12.27 16:28
1
«Барселона» представила первого зимнего новичка
2023.12.25 22:37
В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»
2023.11.24 00:27
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