5 апреля в рамках 10-го тура бразильской Серии A «Атлетико Минейро» примет «Атлетико Паранаэнсе». Хозяева занимают 9-е место с 11 очками, гости расположились на 5-й строчке с 16 очками. «Атлетико Минейро» имеет отличную домашнюю статистику в личных встречах.

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 10 последних домашних матчах. В последних 5 играх «Атлетико Минейро» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 0.60. Лучший бомбардир – Халк (5 голов в 17 матчах). В личных встречах с «Атлетико Паранаэнсе» дома хозяева побеждают в 3 последних матчах и забивают в 12 из 14 последних очных встречах.

Гости подходят к матчу после поражения от «Баии» (0:3). Команда забивает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «Атлетико Паранаэнсе» забил 2.00 гола в среднем и пропустил 1.60. Лучший бомбардир – Кевин Виверос (6 голов в 11 матчах). В личных встречах с «Атлетико Минейро» гости забивают в 6 из 8 последних матчей.

Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Минейро» имеет отличную домашнюю форму (10 матчей без поражений) и историческое преимущество в личных встречах. «Атлетико Паранаэнсе» стабильно забивает, но много пропускает. Учитывая, что в очных встречах обе команды регулярно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом хозяев.

