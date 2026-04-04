«Атлетико Минейро» – «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.1

04 апреля 2026 11:03
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
05 апр. 2026, воскресенье 23:30 | Бразилия. Серия А, 10 тур
2.10
Тотал больше 2.5 голов
5 апреля в рамках 10-го тура бразильской Серии A «Атлетико Минейро» примет «Атлетико Паранаэнсе». Хозяева занимают 9-е место с 11 очками, гости расположились на 5-й строчке с 16 очками. «Атлетико Минейро» имеет отличную домашнюю статистику в личных встречах.

«Атлетико Минейро»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 10 последних домашних матчах. В последних 5 играх «Атлетико Минейро» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 0.60. Лучший бомбардир – Халк (5 голов в 17 матчах). В личных встречах с «Атлетико Паранаэнсе» дома хозяева побеждают в 3 последних матчах и забивают в 12 из 14 последних очных встречах.

«Атлетико Паранаэнсе»

Гости подходят к матчу после поражения от «Баии» (0:3). Команда забивает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «Атлетико Паранаэнсе» забил 2.00 гола в среднем и пропустил 1.60. Лучший бомбардир – Кевин Виверос (6 голов в 11 матчах). В личных встречах с «Атлетико Минейро» гости забивают в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Атлетико Минейро»

  • Победа в последнем матче над «Шапекоэнсе» (4:0)
  • Не проигрывает в 10 последних домашних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 3 последних домашних очных матчах с «Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе»

  • Поражение в последнем матче от «Баии» (0:3)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних очных матчей с «Атлетико Минейро»

Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Минейро» имеет отличную домашнюю форму (10 матчей без поражений) и историческое преимущество в личных встречах. «Атлетико Паранаэнсе» стабильно забивает, но много пропускает. Учитывая, что в очных встречах обе команды регулярно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.1
  • Обе забьют – да

2.10
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро
