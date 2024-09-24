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    • «Спартак» интересовался защитником из бразильского клуба, его отказались продавать до зимы

    «Спартак» интересовался защитником из бразильского клуба, его отказались продавать до зимы

    «Спартак» в летнее трансферное окно проявлял интерес к 22-летнему защитнику «Атлетико Паранаэнсе» Лукасу Эскивелю. По данным Metaratings.ru, между сторонами были неформальные контакты, но бразильский отказался обсуждать возможную продажу аргентинца до зимы.

    • 22-летний Эскивель провел в этом году 40 матчей за «Атлетико Паранаэнсе», забил 2 гола, отдал 8 передач. Также он выступал за сборную Аргентины U23.
    • Действующий контракт Эскивеля с клубом рассчитан до июня 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    24.09.2024 11:53
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    Комментарии (8)
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    oyabun
    1727168251
    Какие защитники? Солить их что ли? Дуарте с Абеной на лавках отдыхают. Когда будет нормальный опорник?! Годами уже ждем.
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    Persona_non_Grata
    1727168841
    "Нет нет нет нет - я хочу сегодня, Нет нет нет нет - я хочу сейчас..." !)))
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    R_a_i_n
    1727170184
    3 лимона? Наш клиент. А вот 15-20 на опорника? Сколько можно смотреть на Умярова? Кровь с глаз аж.
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