«Спартак» интересовался защитником из бразильского клуба, его отказались продавать до зимы

«Спартак» в летнее трансферное окно проявлял интерес к 22-летнему защитнику «Атлетико Паранаэнсе» Лукасу Эскивелю. По данным Metaratings.ru, между сторонами были неформальные контакты, но бразильский отказался обсуждать возможную продажу аргентинца до зимы.

22-летний Эскивель провел в этом году 40 матчей за «Атлетико Паранаэнсе», забил 2 гола, отдал 8 передач. Также он выступал за сборную Аргентины U23.

Действующий контракт Эскивеля с клубом рассчитан до июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.