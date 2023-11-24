В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»

Стало известно, кто усилит состав «Барселоны» в январе.
Ожидается, что единственным зимним новичком каталонцев станет нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке.
Клуб сможет подписать его не летом, как планировалось изначально, а раньше благодаря серьезной травме Гави. Бразильца зарегистрируют вместо 19-летнего воспитанника, порвавшего кресты.
- Сообщалось, что «Барса» заплатит за Роке 30+31 млн евро.
- Статистика форварда в составе «Атлетико Паранаэнсе»: 78 матчей, 27 голов, 11 ассистов.
Географический тест: назовете город, в котором проходит дерби, по фото?
Источник: Mundo Deportivo