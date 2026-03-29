«Атлетико Паранаэнсе» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.80

29 марта 2026 10:25
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
30 мар. 2026, понедельник 01:30 | Бразилия. Серия А, 5 тур
1.80
Обе забьют — да
30 марта в 01:30 состоится матч чемпионата Бразилии, в котором «Атлетико Паранаэнсе» примет «Ботафого». Хозяева уверенно стартовали в сезоне и находятся в верхней части таблицы, тогда как гости ведут борьбу за выход из зоны вылета. При этом обе команды регулярно забивают и допускают ошибки в обороне, что делает матч потенциально результативным.

«Атлетико Паранаэнсе»

После 7 туров «Атлетико Паранаэнсе» набрал 13 очков и занимает 6 место. Команда находится в хорошей форме и победила в двух последних матчах чемпионата – над «Куритибой» (2:0) и «Крузейро» (2:1). В последних 4 матчах Серии A команда стабильно забивает.

В атаке «Атлетико Паранаэнсе» действует достаточно уверенно – 7 голов за последние 5 матчей. Однако оборона не всегда надежна: 6 пропущенных мячей за тот же период и серия матчей с пропущенными голами. Тем не менее, дома команда традиционно играет агрессивнее и создает больше моментов.

«Ботафого»

«Ботафого» занимает 17 место после 6 туров и испытывает проблемы со стабильностью. Несмотря на победу над «Ред Булл Брагантино» (2:1) в последнем туре, до этого команда потерпела несколько поражений.

Гости регулярно пропускают – серия составляет уже 6 матчей подряд. При этом атака команды остается рабочей: 6 голов за последние 5 матчей. Лучшим бомбардиром остается Данило, который забил 6 голов в 13 матчах.

Факты о командах:

«Атлетико Паранаэнсе»

  • Победы в 2 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Ботафого»
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей

«Ботафого»

  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах против «Атлетико Паранаэнсе»
  • 6 голов за последние 5 матчей
  • Победа в последнем туре над «Ред Булл Брагантино»

Прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Ботафого»

Обе команды регулярно забивают, но при этом допускают ошибки в обороне. «Атлетико Паранаэнсе» выглядит более стабильным коллективом и имеет преимущество домашнего поля. При этом «Ботафого» способен воспользоваться проблемами хозяев в обороне.

С учетом статистики последних матчей и очных встреч можно ожидать открытую игру с голами с обеих сторон. «Атлетико Паранаэнсе» выглядит фаворитом, но гости способны навязать борьбу.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80
  • Победа «Атлетико Паранаэнсе»

Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Ботафого Атлетико Паранаэнсе
