Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Боснии и Герцеговины и Катара пройдет 24 июня 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд». Обе команды подходят к решающему матчу с одинаковым количеством очков (по одному) и потеряли шансы на выход из группы в случае поражения – ничьей им также может не хватить. Босния и Герцеговина проиграла Швейцарии (1:4), а Катар потерпел разгром от Канады (0:6), поэтому для обеих эта игра становится финалом турнира. Сможет ли азиатский аутсайдер преподнести сюрприз, или балканская команда возьмет свое за счет класса и опыта?

Кто победит в матче

Сборная Боснии и Герцеговины подходит к игре со скромной статистикой: четыре гола в пяти последних матчах (в среднем 0,8 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда уступила Швейцарии (1:4) в прошлом туре, но до этого сыграла вничью с Канадой (1:1) и Панамой (1:1), а также завершила вничью матчи с Северной Македонией (0:0) и Италией (1:1). Боснийцы умеют обороняться и не проигрывают в серии пенальти, но их атака выглядит крайне бледно – всего четыре гола в пяти матчах, что является одним из худших показателей на турнире. Однако против еще более слабой атаки Катара этого может быть достаточно.

Катар подходит к игре с катастрофической статистикой: два гола в пяти последних матчах (в среднем 0,4 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда потерпела разгром от Канады (0:6) в прошлом туре, но до этого сыграла вничью со Швейцарией (1:1), а также показала следующие результаты: ничья с Сальвадором (0:0), поражение от Ирландии (0:1) и поражение от Зимбабве (1:2). Атака катарцев практически не работает, а оборона регулярно пропускает даже от соперников среднего уровня. В очных встречах с Боснией и Герцеговиной катарцы имеют одну победу и одну ничью, но это было давно и не отражает текущий баланс сил.

Итоговый вывод: Обе команды испытывают проблемы в атаке, но Босния и Герцеговина выглядит предпочтительнее за счет более надежной обороны и опыта игроков. Катар не показывает ни атакующей мощи, ни дисциплины в защите, что делает победу боснийцев почти безальтернативной. Учитывая, что обеим нужна победа, а катарцы пропускают в среднем два гола за игру, Босния должна добиться успеха. Наш прогноз – победа Боснии и Герцеговины.

Форма и история личных встреч

Босния и Герцеговина пропускает в среднем 1,4 гола за игру, но забивает менее одного, тогда как Катар забивает всего 0,4 гола в среднем и пропускает два за матч. В очных встречах команды обменивались победами, но текущая форма и класс боснийцев дают им явное преимущество.

Прогноз на победителя

Босния и Герцеговина имеет более надежную оборону и опыт выступлений на крупных турнирах, тогда как Катар не показывает ни атаки, ни защиты, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа боснийцев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Боснии и Герцеговины с форой (-1.5) с коэффициентом 2.12. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Боснии и Герцеговины и Катара состоится 24 июня 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».