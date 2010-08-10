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Расписание матчей
Босния и Герцеговина - Катар
Босния и Герцеговина - Катар: обзор матча 10 августа 2010
Босния и Герцеговина
10.08.2010, вторник, 22:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Катар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Босния и Герцеговина - Катар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Катар
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
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1 : 0
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