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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар - Южная Корея
Катар - Южная Корея: обзор матча 17 ноября 2026
Катар
17.11.2026, вторник, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Южная Корея
43'
O. Se-Hun
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Катар - Южная Корея
90'
+2
Желтая карточка
J. Choi
85'
Замена
Х. О
️️️️
O. Se-Hun
Замена
️️️️
Б. аль-Рави
81'
76'
Замена
T. Park
️️️️
Х. Ин Бом
75'
Замена
Д. Ом
️️️️
С. Мин-Кю
Замена
Э. Жуниор
️️️️
А. Афиф
73'
Замена
️️️️
Я. Габер Абдусаллам
73'
Желтая карточка
Я. Габер Абдусаллам
68'
66'
Замена
H. Cho
️️️️
K. Bong-Soo
66'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Х. Сон
66'
Замена
Д. Ли
️️️️
Л. Кан Ин
66'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
M. Lee
Замена
А. Али
️️️️
Y. Abdurisag
60'
Замена
А. Аль-Ганехи
️️️️
К. Будиаф
60'
Замена
️️️️
А. Мадибо
60'
Замена
С. Аль-Брейк
️️️️
Х. Ахмед
60'
Замена
Б. Хухи
️️️️
М. Насер Аль-Манаи
46'
Замена
А. Абдулазиз
️️️️
А. Аль-Аелдин
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
O. Se-Hun
Пас отдал
С. Мин-Кю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
21
Салах Закария
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
14
Хомам Ахмед
ЦЗ
26
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
11
Акрам Афиф
(К)
ЦП
9
Yusuf Abdurisag
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
8
Kim Bong-Soo
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Jun Choi
ЦЗ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
6
Хван Ин Бом
ЦП
19
Ли Кан Ин
ЦП
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЦП
9
Oh Se-Hun
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
1
Махмуд Абунада
ВР
2
Исса Лейе
ЦЗ
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
16
Буалем Хухи
ЦЗ
13
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
3
Yousef Ayman
ЦП
25
Ибрахим Аль-Хассан
АП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦФ
24
Niall Mason
ЦФ
20
A. Hatim
ЦФ
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
20
Shin Min-Ha
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
10
Ли Джэ Сон
ЦП
14
Дон-Ген Ли
ЦП
13
У Ен Чон
ЦП
24
Tae-jun Park
ЦП
25
Son Jeong-beom
ЦП
16
Джин-Себ Пак
ЦП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
23
Джи-Сон Ом
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
3-5-1-1
21
Закария
4
Абдусаллам
15
аль-Рави
14
Ахмед
9
12
Будиаф
23
Мадибо
5
Салман
11
Афиф
26
Насер Аль-Манаи
7
Аль-Аелдин
3-2-3-1-1
12
Сон
2
4
Мин-Джэ
15
5
Ким
8
6
Ин Бом
19
Кан Ин
7
Сон
17
Мин-Кю
9
14
Ахмед
18
Аль-Брейк
18
Аль-Брейк
14
Ахмед
26
Насер Аль-Манаи
16
Хухи
16
Хухи
26
Насер Аль-Манаи
7
Аль-Аелдин
6
Абдулазиз
6
Абдулазиз
7
Аль-Аелдин
12
Будиаф
17
Аль-Ганехи
17
Аль-Ганехи
12
Будиаф
9
19
Али
19
Али
9
11
Афиф
8
Жуниор
8
Жуниор
11
Афиф
8
26
26
8
2
10
Джэ Сон
10
Джэ Сон
2
19
Кан Ин
14
Ли
14
Ли
19
Кан Ин
7
Сон
13
Чон
13
Чон
7
Сон
6
Ин Бом
24
24
6
Ин Бом
17
Мин-Кю
23
Ом
23
Ом
17
Мин-Кю
9
18
О
18
О
9
Остались в запасе
Катар
Южная Корея
22
Мешаал Баршам
ВР
1
Махмуд Абунада
ВР
2
Исса Лейе
ЦЗ
13
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
3
Yousef Ayman
ЦП
25
Ибрахим Аль-Хассан
АП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
24
Niall Mason
ЦФ
20
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
21
Чо Хен У
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
20
Shin Min-Ha
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ЦЗ
25
Son Jeong-beom
ЦП
16
Джин-Себ Пак
ЦП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
22
Мешаал Баршам
ВР
1
Махмуд Абунада
ВР
2
Исса Лейе
ЦЗ
13
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
3
Yousef Ayman
ЦП
25
Ибрахим Аль-Хассан
АП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
24
Niall Mason
ЦФ
20
A. Hatim
ЦФ
Остались в запасе
21
Чо Хен У
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
20
Shin Min-Ha
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ЦЗ
25
Son Jeong-beom
ЦП
16
Джин-Себ Пак
ЦП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Катар - Южная Корея
1
1
Всего ударов по воротам
2
21
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
5
Нарушения
8
8
Офсайды
4
1
Количество передач
464
624
Сейвы
6
0
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
1
20
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Стадион:
Абдулла бин Халифа
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