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Роберт Морено
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Роберт Морено
Тренер
Имя
Роберт
Фамилия
Морено
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 сентября 1977
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Отбор ЧЕ-2020 2019
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Испания
5
3
0
2
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
05.09.2019
Румыния
1 : 2
Испания
12.10.2019
Норвегия
1 : 1
Испания
15.10.2019
Швеция
1 : 1
Испания
15.11.2019
Испания
7 : 0
Мальта
18.11.2019
Испания
5 : 0
Румыния
23 декабря 2020
12:37
Агент тренера Морено – об интересе «Спартака»: «Мы контактируем»
5
22 декабря 2020
13:47
Sport24: Роберт Морено – кандидат на пост главного тренера «Спартака»
12
19 июля 2020
18:29
«Монако» объявил об отставке Морено
18 июля 2020
13:51
L'Equipe: «Монако» уволил Морено и хочет назначить Ковача
4
4 января 2020
16:28
Фото
Головин – в старте «Монако» на первый матч при Морено
3
29 декабря 2019
06:40
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2
28 декабря 2019
23:39
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23:14
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27 ноября 2019
17:20
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18 ноября 2019
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Тренер сборной Испании Морено посвятил выход на Евро-2020 Луису Энрике
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29.12.2019 12:28
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Сейчас клубом рулит Роберто Морено.
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19.11.2019 18:41
Морено уволили из Испании, чтобы назначить Энрике. Они работали вместе восемь лет – но больше не хотят
Запутанная история.
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