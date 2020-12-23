Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Роберт Морено

    Тренер
    Имя Роберт
    Фамилия Морено
    Гражданство Испания
    Дата рождения 19 сентября 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Испания 5 3 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.09.2019 Румыния 1 : 2 Испания
    12.10.2019 Норвегия 1 : 1 Испания
    15.10.2019 Швеция 1 : 1 Испания
    15.11.2019 Испания 7 : 0 Мальта
    18.11.2019 Испания 5 : 0 Румыния
    • Читайте нас: 
    11