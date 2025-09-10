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Роберт Морено
Роберт Морено
Южная Корея
Испания
19 сентября 1977 (49)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Бывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
Экс-тренер «Сочи» сообщил, что ради выживания клуба отказывался от зарплаты
8 мая
1
Экс-тренер «Сочи» Морено вспомнил атаку беспилотников: «В ста метрах от нас был столб огня»
16 марта
1
Бывший тренер клуба РПЛ может возглавить Коста-Рику
15 февраля
2
Тихонов высказался о помощи ChatGPT тренерам – «Сочи» выиграл матч после использования нейросети
26 января
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
23 января
1
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
23 января
5
Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
23 января
3
Заболотный раскритиковал бывшего тренера: «Души у него нет»
2025.09.10 09:10
1
Экс-игрок «Сочи» Бурмистров: «Сказал Морено, что при нем тренироваться не буду»
2025.09.08 19:41
Морено дисквалифицировали в РПЛ, несмотря на увольнение из «Сочи»
2025.09.03 19:10
Пономарев назвал клуб РПЛ, которому не поможет даже Моуринью
2025.09.03 09:30
Морено сделал заявление после ухода из «Сочи»
2025.09.02 11:25
10
Фото
«Сочи» официально объявил об отставке Морено
2025.09.02 09:25
1
Морено ждал увольнение из «Сочи» и выплату неустойки
2025.09.01 22:33
4
Осинькин получил подарок от экс-тренера «Сочи» Морено
2025.09.01 19:50
6
Президент «Сочи» объявил о назначении нового тренера
2025.09.01 13:59
6
«Сочи» выбрал нового тренера
2025.08.31 21:13
10
Раскрыт размер неустойки Морено в случае увольнения из «Сочи»
2025.08.31 12:59
15
Тренер «Сочи» Морено получил красную карточку после матча со «Спартаком»
2025.08.30 20:41
1
Генич анонсировал тренерскую отставку в РПЛ
2025.08.30 19:23
2
Тренер «Сочи» Морено рассказал о своем состоянии после приступа
2025.08.30 15:25
Еще один клуб РПЛ готовится к тренерской отставке
2025.08.29 18:40
1
В «Сочи» объяснили приступ Морено
2025.08.28 17:47
1
Заявление «Сочи» о состоянии здоровья Морено, перенесшего гипертонический криз
2025.08.28 14:14
3
Моссаковский назвал команду РПЛ, где в ближайшие дни сменится тренер
2025.08.27 23:37
2
Стало известно, есть ли угроза жизни тренера «Сочи» Морено
2025.08.27 21:39
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Официальная информация о состоянии Морено, которому стало плохо во время матча
2025.08.27 20:52
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Тренеру «Сочи» стало плохо во время 0:3 от «Краснодара»
2025.08.27 20:28
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Ташуев призвал клуб РПЛ уволить тренера: «Как будто небожитель какой-то!»
2025.08.25 17:59
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