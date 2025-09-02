Морено сделал заявление после ухода из «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что отказался от большей части неустойки после ухода из российского клуба.

«Каждый этап имеет начало и конец, и сегодня мое время в роли главного тренера ФК «Сочи» подошло к завершению.

В профессиональном футболе честность и преданность клубу всегда должны стоять на первом месте. Поэтому после откровенного разговора мы совместно решили, что для команды будет правильнее разойтись разными путями.

Я искренне считаю, что это наиболее ответственное решение, которое позволит клубу успешно двигаться к своим целям в этом сезоне. Я отказался от большей части своего контракта, чтобы у клуба было больше возможностей для новых приобретений.

За год и восемь месяцев у меня накопилось только чувство благодарности. Игрокам – за их отдачу, тренерскому штабу и каждому сотруднику клуба – за профессионализм и ежедневную поддержку. И, конечно же, болельщикам. Я ощущал вашу поддержку на каждом матче, особенно в трудные моменты, и никогда этого не забуду.

Я ухожу с чистой совестью, зная, что отдал все ради этих цветов, и искренне желаю ФК «Сочи» больших успехов в будущем», – написал 47-летний Морено в социальной сети.