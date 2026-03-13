Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке и совершил гимнастический трюк

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев традиционно отпраздновал победу над «Оренбургом» (1:0) в 21-м туре РПЛ.
После матча 50-летний специалист запрыгнул на стол в раздевалке.
В этот раз он дополнил свой ритуал гимнастическим трюком – выгнулся назад до упора, находясь в положении на коленях.
- Евсеев возглавил динамовцев в конце декабря.
- Обыграв «Оренбург», команда из Дагестана покинула зону переходных матчей в РПЛ.
- Единственный гол забил Мохаммаджавад Хоссейннеджад на 28-й минуте.
Источник: телеграм-канал махачкалинского «Динамо»