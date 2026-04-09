Решение КДК по матерной речи Евсеева

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев наказан за поведение после матча 23-го тура чемпионата России по футболу против «Балтики» (2:2).
«За неспортивное поведение оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 000 рублей», – написал КДК.
Тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.
- Дубль у «Динамо Мх» сделал Гамид Агаларов, отличившийся на 53-й минуте и на 72-й с пенальти. У «Балтики» забили Брайан Хиль на 13-й и Сергей Варатынов на 81-й.
- Калининградцы во второй раз в этом чемпионате России пропустили 2 гола за матч. В 3-м туре «Балтика» дома победила «Оренбург» со счетом 3:2.
- «Динамо Мх» после назначения Евсеева поднялось из зоны переходных матчей.
