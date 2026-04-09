Решение КДК по матерной речи Евсеева

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев наказан за поведение после матча 23-го тура чемпионата России по футболу против «Балтики» (2:2).

«За неспортивное поведение оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 000 рублей», – написал КДК.

Тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.