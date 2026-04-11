Список игроков «Спартака», которые пропустят матч с «Ростовом»

Илья Самошников, Владислав Саусь, Олег Рябчук и Тео Бонгонда не полетели со «Спартаком» на матч РПЛ в Ростове-на-Дону.

Защитники «Спартака» Самошников и Саусь продолжают восстановление после травм, а Рябчук приболел перед встречей с «Ростовом». Полузащитник Тео Бонгонда также не отправился с командой на выезд.