Список игроков «Спартака», которые пропустят матч с «Ростовом»

Илья Самошников, Владислав Саусь, Олег Рябчук и Тео Бонгонда не полетели со «Спартаком» на матч РПЛ в Ростове-на-Дону.
Защитники «Спартака» Самошников и Саусь продолжают восстановление после травм, а Рябчук приболел перед встречей с «Ростовом». Полузащитник Тео Бонгонда также не отправился с командой на выезд.
- «Спартак» сыграет с «Ростовом» 12 апреля, матч начнется в 16:30 по московскому времени.
- После 23 туров москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ и набрали 41 очко.
- «Ростов» идет десятым с 25 баллами. Известно, что у команды серьезные финансовые затруднения, клуб с трудом находит деньги на выезды.
