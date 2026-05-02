Дивеев забил ЦСКА на «ВЭБ Арене» и не стал праздновать

2 мая, 19:37
9

В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Хозяева открыли счет на пятой минуте.

Затем на 30-й минуте счет у «Зенита» сравнял защитник Игорь Дивеев, до зимы выступавший за ЦСКА.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры на «ВЭБ Арене».

  • «Зенит», если уступит, может отстать в чемпионской гонке от «Краснодара» на четыре очка.
  • ЦСКА, если победит, обгонит «Спартак» и поднимется на четвертое место.
  • У ЦСКА ноль побед в последних четырех матчах.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь
biber.ru
1777740805
Только в ЦСКА не знают как играет Дивеев(!)
Ответить
zigbert
1777741130
Наверное надеется что вернётся в ЦСКА.
Ответить
Volrad777
1777742015
Какие же всё таки цска лохи
Ответить
Volrad777
1777742519
Школьная команда и зенит
Ответить
Император 1
1777745305
А что сделал Лусиано, за которого ЦСКА отдали своего лучшего защитника
Ответить
mutabor0992
1777746774
Иудушка отличился!А руководство ЦСКА дебилы!
Ответить
Alexander.saf
1777747862
Дебил.
Ответить
За Московский ЦСКА
1777748377
Бабаевско-вэбовская мафия крепко душит ЦСКА. У некогда великого Клуба,уже начинается агония. Не к добру это все. Не к добру.
Ответить
