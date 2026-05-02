Евсеев определил ответственного за поражение «Динамо Мх» от «Ростова»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев выступил в раздевалке после поражения от «Ростова» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

Тренер взял всю ответственность на себя, но добавил, что футболисты недостаточно боролись.

У «Динамо Мх» единственный гол с пенальти забил Гамид Агаларов. В следующем туре РПЛ махачкалинцы сыграют в гостях против «Ахмата» (10 мая).