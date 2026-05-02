Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России, в котором сыграют ЦСКА и «Зенит». Игра состоится 2 мая, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Гаич, Кисляк, Гонду, Мусаев, Попович.

Главный тренер: Фабио Челестини

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

