Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России, в котором сыграют ЦСКА и «Зенит». Игра состоится 2 мая, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Гаич, Кисляк, Гонду, Мусаев, Попович.
Главный тренер: Фабио Челестини
«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.
Главный тренер: Сергей Семак
Источник: «Бомбардир»