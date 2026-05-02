Слуцкий поучаствует в реалити-шоу на ТНТ

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий станет участником реалити-шоу «Сокровища императора».

«Премьера сезона с участием заслуженного тренера России состоится 3 мая в 18:00 мск на телеканале ТНТ. Слуцкий выступит в паре со своим коллегой, тренером Олегом Яровинским.

По данным пресс-службы телеканала, команда Слуцкого и Яровинского получила название «Оранжевые». В ходе проекта им предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны других участников, включая Артема Качера и Мишу Марвина. Организаторы отмечают, что опыт работы в Китае помог тренерам лучше адаптироваться к местным условиям и общению с жителями.

На съeмочной площадке Слуцкий встретится с ведущей Ольгой Бузовой, а также певицей Викторией Дайнеко. В анонсе проекта подчеркивается, что харизма и темперамент тренера станут заметными элементами шоу, где он проявит свои навыки в необычных для спорта ситуациях», – написал источник.