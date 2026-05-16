Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Известная певица наехала на Слуцкого

Вчера, 17:48
13

У главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого возник конфликт с певицей Викторией Дайнеко на шоу «Сокровища Императора». Оно проходит в эфире ТНТ.

Скандал начался, когда Слуцкий назвал мужа Дайнеко подкаблучником, обсуждая их действия во время одного из заданий.

Слуцкий: «Нас всегда с Олегом расстраивает, если в семье девушка верховодит, причем таким бесцеремонным способом. Беркели – подкаблучник!»

Дайнеко: «Леонид, а вы можете не оскорблять людей? Честно, достало!»

Слуцкий: «А что, слово подкаблучник – это оскорбление?»

Дайнеко: «Зачем вы сейчас сидите и оскорбляете нас?»

Слуцкий: «Я вас вообще не трогаю!»

Дайнеко: «В смысле, вы не трогаете?! Вы оскорбляете меня, моего мужа!»

Слуцкий: «Что лично вам я сказал оскорбительного? Какое слово вас оскорбило?»

Дайнеко: «Леонид, вы все прекрасно знаете, здесь все это слышали».

Слуцкий: «Нет, не знаю. Какое слово?»

Дайнеко: «Я не хочу даже с вами разговаривать!»

Слуцкий: «И не надо со мной разговаривать! Я не считаю, что слово подкаблучник является оскорблением».

Дайнеко: «Только что у вас это звучало как уничижительное выражение!»

Ведущий шоу Михаил Галустян: «А Беркели не хочет поразговаривать?»

Беркели: «Я буду разговаривать – это все вырежут. Зачем это надо? Я по-другому разговаривать не буду. Или вот чайник какой-нибудь в вас [смотрит в сторону Слуцкого] кину просто, и все. Если б это было в обычной жизни – я б с вами по-другому разговаривал».

Слуцкий [с иронией]: «Я очень испугался. Поджилки трясутся. Думаю, сейчас, наверное, разрыдаюсь и покину проект».

Беркели: «Вы откуда, Леонид, взяли, что я подкаблучник?»

Дайнеко: «Ничего хорошего и приятного вы не говорите людям в принципе!»

Слуцкий: «Причем здесь людям? Мы сейчас говорим про вас».

Дайнеко: «А мы что, не люди?!»

Слуцкий: «Вы сказали, что я вас оскорбляю. Виктория, чем я вас оскорбляю, скажите? Вот вас конкретно чем я оскорбил?»

Беркели: «Ей не нравится слово, которое вы сказали».

Дайнеко: «Мы живем 24 на 7 в троллинге».

Слуцкий: «Виктория, я вас ни разу не затронул даже в широчайшем ореоле».

Дайнеко: «Почему вы думаете, что мне приятно слушать, как вы унижаете других людей? Зачем прошлись по Артему [Качеру] с Мишей [Марвиным]?»

Слуцкий: «Артем, Миша, вы расстроились, обиделись, вам было неприятно?»

Качер: «Нас сегодня конкретно унизили! Были конкретно такие фразы, которые я не совсем понял. Брутальный тупица и рефлексирующий *****. По-моему, это унижение как будто, Леонид».

Слуцкий: «То, что это профессиональная деформация, я много говорил, так принято общаться в футбольной среде. Я прощупываю людей. Если людям неприятна такая форма общения – я с ними перестаю коммуницировать вообще на эту тему. Мне казалось, что Артем и Миша воспринимают это очень хорошо, улыбаются, это такая определенная игра…»

Качер: «Мне кайфово с вами прикалываться. Но не переходите рамки!»

Слуцкий: «Так не бывает, Артем».

Качер: «У меня всю жизнь так бывает. Я знаю рамки».

Слуцкий: «Я извиняюсь за все слова, которые могли обидеть и тебя, и Мишу, и Беркели… Я больше с вами в подобной манере общаться не буду. Приношу свои извинения».

Качер: «Мы прощаем».

Слуцкий: «Не надо меня прощать!»

Качер: «Но вы же просите прощения».

Слуцкий: «Меня ни в чем прощать не надо. Я извинился очень формально. Потому что я не считаю себя в чем-то виноватым. Но коль уж это для вас дискомфортно, я извиняюсь, вообще вопросов никаких нет».

Ведущий шоу Михаил Галустян: «Давайте скажет человек, который 25 лет занимается юмором. Шутка считается смешной, когда ты хочешь обидеться, но не можешь, потому что сам смеешься. Это считается идеальной шуткой».

Еще по теме:
«Шэньхуа» Слуцкого не выиграл четвертый матч подряд
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
Источник: Sport24
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Loko_Roma
1778943399
Желто ссаный бомбардир
Ответить
FFR
1778943817
Бред собачий.
Ответить
...уефан
1778945141
...Дежурный по подразделению, на выход! Тут дневальный укурился, хер знает чем. Глюки у него...
Ответить
Цугундeр
1778945772
)) На Викторовича где сядешь, там и слезешь, а не успеешь опомниться, глядишь -он уже сверху!) Только Артематий с ним справляется.)) А вообще, на хрена нам этот пересказ "добротного эфира"?))
Ответить
волчарик
1778946976
У меня возник вопрос. Почему посетителей сайта банить можно, а такие посты бомбардира нет?
Ответить
zigbert
1778949316
Вообще непонятно зачем Слуцкому нужно участие в подобных шоу.
Ответить
NewLife
1778949469
Шоу для мудаков)
Ответить
evgevg13
1778952812
Сколько в этой статье о футболе.
Ответить
Лицом_на_клаве
1778955311
Кто такая популярная Дайнеко?
Ответить
Главные новости
Уход основного игрока «Спартака», новый тренер «Челси», психанувший Роналду и другие новости
01:05
Фото23-летний игрок ЦСКА женился на 31-летней известной актрисе
00:57
5
Германия возьмет на ЧМ-2026 40-летнего игрока
00:17
3
Фото41-летнего Роналду признали худшим игроком финала азиатской Лиги чемпионов 2
Вчера, 23:56
5
Игрок «Реала» отреагировал на обвинения в вызове эскортниц
Вчера, 23:49
2
Некрасивый поступок Роналду после поражения
Вчера, 23:17
4
«Аль-Наср» с Роналду проиграл японцам в финале азиатской Лиги чемпионов 2
Вчера, 22:51
4
Клуб из Краснодарского края может закрыться
Вчера, 22:16
4
Определен игрок сезона в Бундеслиге
Вчера, 21:58
2
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
Вчера, 21:47
6
Все новости
Все новости
Известная певица наехала на Слуцкого
Вчера, 17:48
13
«Шэньхуа» Слуцкого не выиграл четвертый матч подряд
Вчера, 17:24
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд
9 мая
5
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты
1 мая
6
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд
22 апреля
3
Слуцкий предположил, каким игроком мог бы стать
14 апреля
3
Слуцкий ответил, каких игроков не берет в свои команды
13 апреля
2
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля
Слуцкий сделает новую операцию по улучшению внешности
4 апреля
5
Слуцкий заявил о политизированности футбола: «Я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной»
30 марта
Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами
7 марта
1
Слуцкий раскрыл сумму, потраченную на улучшение внешности
17 февраля
1
Слуцкий раскрыл самую дорогую покупку за последние полгода
16 февраля
Слуцкий не намерен возвращаться в РПЛ: «Почему я должен об этом мечтать?»
15 февраля
21
Слуцкий раскрыл свой секрет похудения
14 февраля
1
Слуцкий откровенно ответил, сколько у него накоплено денег
13 февраля
6
ФотоРоссийский защитник Сорокин подписал контракт с новым клубом
5 февраля
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля
3
ФотоЭкс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля
Слуцкий отреагировал на снятие 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
29 января
6
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января
18
Слуцкий прояснил свое будущее в «Шанхай Шэньхуа»
16 января
2
Слуцкий номинирован на звание тренера года в Китае
2025.12.01 18:54
Слуцкий сообщил, в каком клубе будет работать в следующем году
2025.11.27 18:46
1
Слуцкий прокомментировал упущенное чемпионство в Китае
2025.11.26 21:59
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 