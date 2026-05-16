Известная певица наехала на Слуцкого

У главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого возник конфликт с певицей Викторией Дайнеко на шоу «Сокровища Императора». Оно проходит в эфире ТНТ.

Скандал начался, когда Слуцкий назвал мужа Дайнеко подкаблучником, обсуждая их действия во время одного из заданий.

Слуцкий: «Нас всегда с Олегом расстраивает, если в семье девушка верховодит, причем таким бесцеремонным способом. Беркели – подкаблучник!»

Дайнеко: «Леонид, а вы можете не оскорблять людей? Честно, достало!»

Слуцкий: «А что, слово подкаблучник – это оскорбление?»

Дайнеко: «Зачем вы сейчас сидите и оскорбляете нас?»

Слуцкий: «Я вас вообще не трогаю!»

Дайнеко: «В смысле, вы не трогаете?! Вы оскорбляете меня, моего мужа!»

Слуцкий: «Что лично вам я сказал оскорбительного? Какое слово вас оскорбило?»

Дайнеко: «Леонид, вы все прекрасно знаете, здесь все это слышали».

Слуцкий: «Нет, не знаю. Какое слово?»

Дайнеко: «Я не хочу даже с вами разговаривать!»

Слуцкий: «И не надо со мной разговаривать! Я не считаю, что слово подкаблучник является оскорблением».

Дайнеко: «Только что у вас это звучало как уничижительное выражение!»

Ведущий шоу Михаил Галустян: «А Беркели не хочет поразговаривать?»

Беркели: «Я буду разговаривать – это все вырежут. Зачем это надо? Я по-другому разговаривать не буду. Или вот чайник какой-нибудь в вас [смотрит в сторону Слуцкого] кину просто, и все. Если б это было в обычной жизни – я б с вами по-другому разговаривал».

Слуцкий [с иронией]: «Я очень испугался. Поджилки трясутся. Думаю, сейчас, наверное, разрыдаюсь и покину проект».

Беркели: «Вы откуда, Леонид, взяли, что я подкаблучник?»

Дайнеко: «Ничего хорошего и приятного вы не говорите людям в принципе!»

Слуцкий: «Причем здесь людям? Мы сейчас говорим про вас».

Дайнеко: «А мы что, не люди?!»

Слуцкий: «Вы сказали, что я вас оскорбляю. Виктория, чем я вас оскорбляю, скажите? Вот вас конкретно чем я оскорбил?»

Беркели: «Ей не нравится слово, которое вы сказали».

Дайнеко: «Мы живем 24 на 7 в троллинге».

Слуцкий: «Виктория, я вас ни разу не затронул даже в широчайшем ореоле».

Дайнеко: «Почему вы думаете, что мне приятно слушать, как вы унижаете других людей? Зачем прошлись по Артему [Качеру] с Мишей [Марвиным]?»

Слуцкий: «Артем, Миша, вы расстроились, обиделись, вам было неприятно?»

Качер: «Нас сегодня конкретно унизили! Были конкретно такие фразы, которые я не совсем понял. Брутальный тупица и рефлексирующий *****. По-моему, это унижение как будто, Леонид».

Слуцкий: «То, что это профессиональная деформация, я много говорил, так принято общаться в футбольной среде. Я прощупываю людей. Если людям неприятна такая форма общения – я с ними перестаю коммуницировать вообще на эту тему. Мне казалось, что Артем и Миша воспринимают это очень хорошо, улыбаются, это такая определенная игра…»

Качер: «Мне кайфово с вами прикалываться. Но не переходите рамки!»

Слуцкий: «Так не бывает, Артем».

Качер: «У меня всю жизнь так бывает. Я знаю рамки».

Слуцкий: «Я извиняюсь за все слова, которые могли обидеть и тебя, и Мишу, и Беркели… Я больше с вами в подобной манере общаться не буду. Приношу свои извинения».

Качер: «Мы прощаем».

Слуцкий: «Не надо меня прощать!»

Качер: «Но вы же просите прощения».

Слуцкий: «Меня ни в чем прощать не надо. Я извинился очень формально. Потому что я не считаю себя в чем-то виноватым. Но коль уж это для вас дискомфортно, я извиняюсь, вообще вопросов никаких нет».

Ведущий шоу Михаил Галустян: «Давайте скажет человек, который 25 лет занимается юмором. Шутка считается смешной, когда ты хочешь обидеться, но не можешь, потому что сам смеешься. Это считается идеальной шуткой».