Известная певица наехала на Слуцкого

У главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого возник конфликт с певицей Викторией Дайнеко на шоу «Сокровища Императора». Оно проходит в эфире ТНТ.
Скандал начался, когда Слуцкий назвал мужа Дайнеко подкаблучником, обсуждая их действия во время одного из заданий.
Слуцкий: «Нас всегда с Олегом расстраивает, если в семье девушка верховодит, причем таким бесцеремонным способом. Беркели – подкаблучник!»
Дайнеко: «Леонид, а вы можете не оскорблять людей? Честно, достало!»
Слуцкий: «А что, слово подкаблучник – это оскорбление?»
Дайнеко: «Зачем вы сейчас сидите и оскорбляете нас?»
Слуцкий: «Я вас вообще не трогаю!»
Дайнеко: «В смысле, вы не трогаете?! Вы оскорбляете меня, моего мужа!»
Слуцкий: «Что лично вам я сказал оскорбительного? Какое слово вас оскорбило?»
Дайнеко: «Леонид, вы все прекрасно знаете, здесь все это слышали».
Слуцкий: «Нет, не знаю. Какое слово?»
Дайнеко: «Я не хочу даже с вами разговаривать!»
Слуцкий: «И не надо со мной разговаривать! Я не считаю, что слово подкаблучник является оскорблением».
Дайнеко: «Только что у вас это звучало как уничижительное выражение!»
Ведущий шоу Михаил Галустян: «А Беркели не хочет поразговаривать?»
Беркели: «Я буду разговаривать – это все вырежут. Зачем это надо? Я по-другому разговаривать не буду. Или вот чайник какой-нибудь в вас [смотрит в сторону Слуцкого] кину просто, и все. Если б это было в обычной жизни – я б с вами по-другому разговаривал».
Слуцкий [с иронией]: «Я очень испугался. Поджилки трясутся. Думаю, сейчас, наверное, разрыдаюсь и покину проект».
Беркели: «Вы откуда, Леонид, взяли, что я подкаблучник?»
Дайнеко: «Ничего хорошего и приятного вы не говорите людям в принципе!»
Слуцкий: «Причем здесь людям? Мы сейчас говорим про вас».
Дайнеко: «А мы что, не люди?!»
Слуцкий: «Вы сказали, что я вас оскорбляю. Виктория, чем я вас оскорбляю, скажите? Вот вас конкретно чем я оскорбил?»
Беркели: «Ей не нравится слово, которое вы сказали».
Дайнеко: «Мы живем 24 на 7 в троллинге».
Слуцкий: «Виктория, я вас ни разу не затронул даже в широчайшем ореоле».
Дайнеко: «Почему вы думаете, что мне приятно слушать, как вы унижаете других людей? Зачем прошлись по Артему [Качеру] с Мишей [Марвиным]?»
Слуцкий: «Артем, Миша, вы расстроились, обиделись, вам было неприятно?»
Качер: «Нас сегодня конкретно унизили! Были конкретно такие фразы, которые я не совсем понял. Брутальный тупица и рефлексирующий *****. По-моему, это унижение как будто, Леонид».
Слуцкий: «То, что это профессиональная деформация, я много говорил, так принято общаться в футбольной среде. Я прощупываю людей. Если людям неприятна такая форма общения – я с ними перестаю коммуницировать вообще на эту тему. Мне казалось, что Артем и Миша воспринимают это очень хорошо, улыбаются, это такая определенная игра…»
Качер: «Мне кайфово с вами прикалываться. Но не переходите рамки!»
Слуцкий: «Так не бывает, Артем».
Качер: «У меня всю жизнь так бывает. Я знаю рамки».
Слуцкий: «Я извиняюсь за все слова, которые могли обидеть и тебя, и Мишу, и Беркели… Я больше с вами в подобной манере общаться не буду. Приношу свои извинения».
Качер: «Мы прощаем».
Слуцкий: «Не надо меня прощать!»
Качер: «Но вы же просите прощения».
Слуцкий: «Меня ни в чем прощать не надо. Я извинился очень формально. Потому что я не считаю себя в чем-то виноватым. Но коль уж это для вас дискомфортно, я извиняюсь, вообще вопросов никаких нет».
Ведущий шоу Михаил Галустян: «Давайте скажет человек, который 25 лет занимается юмором. Шутка считается смешной, когда ты хочешь обидеться, но не можешь, потому что сам смеешься. Это считается идеальной шуткой».