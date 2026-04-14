Слуцкий предположил, каким игроком мог бы стать

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий порассуждал о своем нереализованном потенциале профессионального футболиста.
- Слуцкий с третьего класса занимался в футбольной школе.
- Он был вратарем, но вынужденно закончил карьеру из-за бытовой травмы.
- Слуцкий упал с тополя, пытаясь снять с дерева соседского кота.
- У него диагностировали открытый многооскольчатый перелом левого надколенника.
- Будущий тренер год провел в больнице после падения.
«Ну, я был бы средним футболистом уровня второго, в каком-то идеальном раскладе первого дивизиона. То есть получился бы очередной очень средний игрок.
Сегодня, как тренер, я могу себя спокойно анализировать и понимаю, что там, мягко говоря, ничего выдающегося точно не было.
То есть эта кошка, за которой я полез, завершила карьеру не очень успешного футболиста и начала карьеру достаточно успешного тренера», – сказал Слуцкий.
Источник: ютуб-канал «На личный счет»