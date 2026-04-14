Слуцкий предположил, каким игроком мог бы стать

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий порассуждал о своем нереализованном потенциале профессионального футболиста.

Слуцкий с третьего класса занимался в футбольной школе.

Он был вратарем, но вынужденно закончил карьеру из-за бытовой травмы.

Слуцкий упал с тополя, пытаясь снять с дерева соседского кота.

У него диагностировали открытый многооскольчатый перелом левого надколенника.

Будущий тренер год провел в больнице после падения.

«Ну, я был бы средним футболистом уровня второго, в каком-то идеальном раскладе первого дивизиона. То есть получился бы очередной очень средний игрок.

Сегодня, как тренер, я могу себя спокойно анализировать и понимаю, что там, мягко говоря, ничего выдающегося точно не было.

То есть эта кошка, за которой я полез, завершила карьеру не очень успешного футболиста и начала карьеру достаточно успешного тренера», – сказал Слуцкий.