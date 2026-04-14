Слуцкий предположил, каким игроком мог бы стать

Сегодня, 17:27
2

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий порассуждал о своем нереализованном потенциале профессионального футболиста.

  • Слуцкий с третьего класса занимался в футбольной школе.
  • Он был вратарем, но вынужденно закончил карьеру из-за бытовой травмы.
  • Слуцкий упал с тополя, пытаясь снять с дерева соседского кота.
  • У него диагностировали открытый многооскольчатый перелом левого надколенника.
  • Будущий тренер год провел в больнице после падения.

«Ну, я был бы средним футболистом уровня второго, в каком-то идеальном раскладе первого дивизиона. То есть получился бы очередной очень средний игрок.

Сегодня, как тренер, я могу себя спокойно анализировать и понимаю, что там, мягко говоря, ничего выдающегося точно не было.

То есть эта кошка, за которой я полез, завершила карьеру не очень успешного футболиста и начала карьеру достаточно успешного тренера», – сказал Слуцкий.

Еще по теме:
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами 12
Слуцкий ответил, каких игроков не берет в свои команды 2
«Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам 6
Источник: ютуб-канал «На личный счет»
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
Цугундeр
1776177285
)) Там ещё карьера успешного клоуна прокатила на "ура"!)
Alexander.saf
1776179489
Спроси у Царя
Главные новости
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
1
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
3
Смолов поставил миллион рублей на четвертьфинал Лиги чемпионов
18:19
5
Орлов спрогнозировал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки
18:12
2
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
6
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
13
Все новости
Все новости
Слуцкий предположил, каким игроком мог бы стать
17:27
2
Слуцкий ответил, каких игроков не берет в свои команды
Вчера, 21:58
2
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля
Слуцкий сделает новую операцию по улучшению внешности
4 апреля
5
Слуцкий заявил о политизированности футбола: «Я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной»
30 марта
Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами
7 марта
1
Слуцкий раскрыл сумму, потраченную на улучшение внешности
17 февраля
1
Слуцкий раскрыл самую дорогую покупку за последние полгода
16 февраля
Слуцкий не намерен возвращаться в РПЛ: «Почему я должен об этом мечтать?»
15 февраля
21
Слуцкий раскрыл свой секрет похудения
14 февраля
1
Слуцкий откровенно ответил, сколько у него накоплено денег
13 февраля
6
ФотоРоссийский защитник Сорокин подписал контракт с новым клубом
5 февраля
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля
3
ФотоЭкс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля
Слуцкий отреагировал на снятие 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
29 января
6
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января
18
Слуцкий прояснил свое будущее в «Шанхай Шэньхуа»
16 января
2
Слуцкий номинирован на звание тренера года в Китае
2025.12.01 18:54
Слуцкий сообщил, в каком клубе будет работать в следующем году
2025.11.27 18:46
1
Слуцкий прокомментировал упущенное чемпионство в Китае
2025.11.26 21:59
3
Определилось итоговое место «Шэньхуа» Слуцкого в чемпионате Китая
2025.11.22 12:30
6
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
2025.10.31 16:55
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая
2025.10.17 17:11
3
Слуцкий пригласил Медведева на базу «Шанхай Шэньхуа» – Даниил ответил
2025.10.08 21:21
«Шэньхуа» Слуцкого победил со счетом 6:1
2025.09.26 15:03
1
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
2025.09.12 17:12
2
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на родине ковида
2025.08.31 17:06
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты
2025.08.23 16:47
Все новости
