С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах

С «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский Леонид Слуцкий, перед стартом нового сезона сняли 10 очков по итогам совещания Китайской футбольной ассоциации (CFA).

Оно было посвящено борьбе с договорными матчами, азартными играми и коррупцией в футболе. «Шанхай Шэньхуа» также был оштрафован на 1 миллион юаней.

Другие клубы также получили наказания. С «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» сняли 10 очков, с «Циндао Хайню» – 7, с «Хэнань» и «Шаньдун Тайшань» – по 6, с «Чжэцзян Профешнл», «Бэйцзин Гоань», «Шанхай Порт», «Ухань Фри Таунс» – по 5, с «Чанчунь Ятай» – 4, с «Мэйчжоу Хакка» – 3.

73 человека получили пожизненный запрет на участие в деятельности, связанной с футболом. Среди них бывший президент CFA Чэнь Сюйюань, приговоренный к пожизненному заключению за взяточничество в 2024 году, и бывший главный тренер сборной Китая Ли Те.