  • Главная
  • Новости
  • С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах

Сегодня, 09:59
5

С «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский Леонид Слуцкий, перед стартом нового сезона сняли 10 очков по итогам совещания Китайской футбольной ассоциации (CFA).

Оно было посвящено борьбе с договорными матчами, азартными играми и коррупцией в футболе. «Шанхай Шэньхуа» также был оштрафован на 1 миллион юаней.

Другие клубы также получили наказания. С «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» сняли 10 очков, с «Циндао Хайню» – 7, с «Хэнань» и «Шаньдун Тайшань» – по 6, с «Чжэцзян Профешнл», «Бэйцзин Гоань», «Шанхай Порт», «Ухань Фри Таунс» – по 5, с «Чанчунь Ятай» – 4, с «Мэйчжоу Хакка» – 3.

73 человека получили пожизненный запрет на участие в деятельности, связанной с футболом. Среди них бывший президент CFA Чэнь Сюйюань, приговоренный к пожизненному заключению за взяточничество в 2024 году, и бывший главный тренер сборной Китая Ли Те.

  • В сентябре 2024 года Китайская футбольная ассоциация объявила, что 43 человека были пожизненно отстранены от участия в деятельности, связанной с футболом, за азартные игры и договорные матчи.

Источник: Global Times
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Шанхай Порт Тяньцзинь Цзиньмэнь Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1769670893
Эх Лёня....опять за старое взялся
Ответить
Dr Metal
1769671198
а я думал таким только Ювентус и То*педо занимается )))
Ответить
DMитрий
1769671499
Ну Лёня и устроил ...! :) Надо было лигу закрыть и дело в шляпе! Косоглазые только на словах белые и пушистые, а как копнёшь... всё как у людей! Такие же п.....сы.
Ответить
Император Бомжей
1769672225
Это говорит о том, что и третий сезон, на который так надеялся Слуцкий, не будет чемпионским, придется ещё подождать))) Жестко конечно, 10 очков тяжело отыграть
Ответить
Интерес
1769673036
Проще закрыть эту "футбольную Америку".Пусть колесо палочкой гоняют.Хотя это массовое вливание иностранцев(особенно португальцев),которые не верят в существование смертной казни.
Ответить
