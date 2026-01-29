Джон Джон высказался о переходе в «Зенит»

Новобранец «Зенита» полузащитник Джон Джон объяснил, почему согласился перейти в петербургский клуб из «Брагантино».

– Расскажите, как принималось решение о переходе? Что вы знали о нашем клубе, с кем советовались?

– С большой радостью принял это решение – это то, чего мне хотелось уже давно! Знаю, что «Зенит» – главный клуб России, и стать частью такого гранда не только российского, но и мирового футбола – счастье для меня. С нетерпением жду момента, чтобы скорее выйти на поле и помочь моей новой команде.

– С кем из бразильцев «Зенита» вы знакомы ближе всего?

– С Педро. Он защищал цвета «Коринтианса», моего самого принципиального соперника из Сан-Паулу, ведь я играл за «Палмейрас». Мы общались перед переходом, он очень помог мне и, уверен, еще поможет в адаптации в России.

– Вы уже побывали в Петербурге, прошли медосмотр, добрались до Дохи, скоро познакомитесь с командой. Какие первые впечатления?

– Очень хорошие! Повторюсь, хочу как можно скорее оказаться на поле, влиться в команду и приносить ей пользу, радуя болельщиков. Воодушевлен, что мне предоставилась такая возможность, и собираюсь приложить максимум усилий, чтобы испытать вместе с «Зенитом» множество счастливых моментов.

– В чем, как считаете, ваши сильные стороны?

– Думаю, болельщики скоро узнают, в чем именно я силен. У меня много разных качеств, хорошее видение поля, но пусть моя игра расскажет все сама за себя. Обещаю, она обрадует вас!

– Какие цели ставите перед собой в «Зените»?

– Такие же, какие всегда стоят перед клубом-грандом, которым является «Зенит» – каждый раз становиться сильнее и завоевывать все возможные титулы.

– Уже выбрали себе игровой номер? И почему именно его?

– Да, выбрал номер 14, с недавних пор он многое для меня значит – с того момента, как 14-го числа родилась моя дочь. Поэтому я буду носить этот номер на спине с большой нежностью и стараться, чтобы он принес мне много радости.

– Успели уже выучить какие-нибудь русские слова?

– Выучил слово «спасибо»!

– У вас есть возможность обратиться сейчас к болельщикам «Зенита». Что вы хотели бы им сказать?

– Что они могут ожидать от меня максимальных усилий, вовлеченности и счастливых эмоций. Что я буду прославлять цвета клуба и стараться сделать их еще более великими. Обещаю это. Буду счастлив познакомиться с ними и рассчитываю на их поддержку!