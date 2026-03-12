Агент защитника «Локомотива» рассказал об интересе «Спартака» к игроку

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе игрока в «Спартак» зимой.
«Говорить о предметном интересе «Спартака» к Сильянову не приходится. Красно-белые не контактировали с «Локомотивом» на предмет возможности такого трансфера. У нас было общение с менеджментом «Спартака» по Александру.
Наверное, он был в расширенных списках, но до конкретики не дошло. Есть понимание цены, которая прописана у футболиста в контракте. Судя по всему, она не устроила «Спартак», и они обратились к другим кандидатурам», – сказал Кузьмичев.
- Сообщалось, что «Локомотив» был готов продать Сильянова только за сумму отступных около 10 миллионов евро, прописанную в контракте игрока.
- «Спартак» вместо этого приобрел Владислава Сауся у «Балтики».
- 25-летний Сильянов в этом сезоне провел за «Локомотив» 24 матча, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
