Два игрока «Спартака» вернулись к тренировкам в общей группе

В пресс-службе «Спартака» рассказали о состоянии вратаря Ильи Помазуна и защитника Ильи Самошникова.
«Самошников и Помазун вернулись в общую группу, но пока занимаются под контролем врачей и работают с ограничениями», – сообщили в пресс‑службе «Спартака».
- В начале февраля пресс‑служба красно‑белых сообщала, что 29-летний Помазун пропустит около месяца из‑за травмы.
- 28-летний Самошников в последний раз выходил на поле за «Спартак» 25 октября прошлого года.
- 14 марта «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом в 21-м туре РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»