Экс-игрок сборной России подерется на турнире Fight Nights

Камил Гаджиев сообщил, что Федор Кудряшов проведет бой на турнире Fight Nights среди медиафутболистов 14 апреля.
Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что лига организует второй турнир с участием звезд медиафутбола. По его словам, в главном бою выступит Федор Кудряшов, бывший защитник сборной России.
«14 апреля сделаем второй турнир среди медиафутболистов. Первый прошел с отличным фидбэком. В главном бою – Федор Кудряшов, бывший игрок сборной России по футболу. Соперник – Дмитрий Гусаков по прозвищу GOODY», – сказал Гаджиев.
- Первый турнир Fight Nights среди медиафутболистов прошел в феврале 2025 года.
- В главном бою Андрей Титов («Хантер») нокаутировал Ивана Вавилова («Стронг») во втором раунде, а поединок Дмитрия Гусакова и Ильи Балакирева завершился вничью.
- Кудряшов является четырехкратным серебряным призером чемпионатов России в составах «Спартака», «Краснодара» и «Ростова». За сборную России защитник провел 48 матчей и забил 1 гол.
Источник: Metaratings