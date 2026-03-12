Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-игрок сборной России подерется на турнире Fight Nights

12 марта, 20:10

Камил Гаджиев сообщил, что Федор Кудряшов проведет бой на турнире Fight Nights среди медиафутболистов 14 апреля.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что лига организует второй турнир с участием звезд медиафутбола. По его словам, в главном бою выступит Федор Кудряшов, бывший защитник сборной России.

«14 апреля сделаем второй турнир среди медиафутболистов. Первый прошел с отличным фидбэком. В главном бою – Федор Кудряшов, бывший игрок сборной России по футболу. Соперник – Дмитрий Гусаков по прозвищу GOODY», – сказал Гаджиев.

  • Первый турнир Fight Nights среди медиафутболистов прошел в феврале 2025 года.
  • В главном бою Андрей Титов («Хантер») нокаутировал Ивана Вавилова («Стронг») во втором раунде, а поединок Дмитрия Гусакова и Ильи Балакирева завершился вничью.
  • Кудряшов является четырехкратным серебряным призером чемпионатов России в составах «Спартака», «Краснодара» и «Ростова». За сборную России защитник провел 48 матчей и забил 1 гол.

Источник: Metaratings
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 