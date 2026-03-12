Агент Самошникова рассказал о восстановлении игрока «Спартака»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, прокомментировал состояние игрока после травмы.

«Слава богу, у Ильи всe хорошо. Реабилитация после травмы практически завершена – теперь он набирает физические кондиции. Надеюсь, в ближайшее время увидим его в заявке «Спартака», а затем и на поле», – рассказал Бабырь.