Агент Самошникова рассказал о восстановлении игрока «Спартака»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, прокомментировал состояние игрока после травмы.
«Слава богу, у Ильи всe хорошо. Реабилитация после травмы практически завершена – теперь он набирает физические кондиции. Надеюсь, в ближайшее время увидим его в заявке «Спартака», а затем и на поле», – рассказал Бабырь.
- «Спартак» приобрел Самошникова у «Локомотива» 19 августа прошлого года за 3,7 миллиона евро без учета бонусов.
- С тех пор 28-летний защитник провел за красно-белых 5 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
Источник: «Чемпионат»