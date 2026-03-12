  • Панамским футболистам во время матча пришлось притвориться мертвыми

Панамским футболистам во время матча пришлось притвориться мертвыми

12 марта, 18:24
7

Футболисты «Юнион Кокле» и «Спортинга Сан Мигелито» легли на газон во время матча чемпионата Панамы из-за роя пчел.

Рой пчел вылетел на поле во время матча 8 марта, из-за чего игра остановилась. На стоп-кадре трансляции лежащие футболисты и арбитр выглядели так, будто они потеряли сознание.

Как агрессивные животные оказались в районе футбольного стадиона, не уточняется.

  • Похожий эпизод ранее произошел на футбольном матче в Танзании, где игроки также легли на поле.
  • В России подобных инцидентов в последние годы не фиксировалось.
  • Известно, что пчелы не будут атаковать человека, если поверят, что он мертв.

Источник: «Бомбардир»
...уефан
1773330065
...и без всякой команды "воздух", мордой в грунт. И только попробуй сыграть так, чтоб пчёлы могли сказать - "Не верю!"(с)...
Император 1
1773333007
Псчёл выпустили, чтобы они бегали больше и быстрее, а они...)
Fju-2
1773334486
"Чёрное зеркало" 3 сезон 6 серия
Сам_себе_сказал
1773335135
А чё, пчёлы животными стали? пипец конечно, уровень писак на бомбе....
VVM1964
1773341334
На матчи Зенита только рои мух слетаются!)))...
Главные новости
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
1
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
10
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Все новости
Все новости
ФотоСамые дорогие составы Примеры после обновления Transfermarkt
20:37
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
10
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА : 17 марта 2026
18:36
2
Тошич предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
18:34
1
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
Промес признался в совершении преступления
18:10
24
Иванов высказался об игроке «Урала», арестованном по подозрению в убийстве
17:58
Реакция Месси на отмену Финалиссимы
17:46
5
ВидеоФанаты «Торпедо» снова поиздевались над Кононовым
17:36
Комментарий ФИФА по переносу матчей сборной Ирана из США в другую страну
17:28
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
«Милан» выставил на трансфер самого дорогого футболиста команды
16:59
4
Мостовой – о дерби «Спартак» – «Динамо» после 2:5 в первом матче: «Не вижу смысла отыгрываться»
16:51
3
Флик сделал важное заявление о будущем в «Барселоне»
16:43
1
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
ФИФА вынесла решение по переносу матчей сборной Ирана из США
16:13
9
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Топ-клуб АПЛ может уволить тренера на этой неделе
15:51
Все новости
