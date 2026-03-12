Панамским футболистам во время матча пришлось притвориться мертвыми

Футболисты «Юнион Кокле» и «Спортинга Сан Мигелито» легли на газон во время матча чемпионата Панамы из-за роя пчел.
Рой пчел вылетел на поле во время матча 8 марта, из-за чего игра остановилась. На стоп-кадре трансляции лежащие футболисты и арбитр выглядели так, будто они потеряли сознание.
Как агрессивные животные оказались в районе футбольного стадиона, не уточняется.
- Похожий эпизод ранее произошел на футбольном матче в Танзании, где игроки также легли на поле.
- В России подобных инцидентов в последние годы не фиксировалось.
- Известно, что пчелы не будут атаковать человека, если поверят, что он мертв.
