Панамским футболистам во время матча пришлось притвориться мертвыми

Футболисты «Юнион Кокле» и «Спортинга Сан Мигелито» легли на газон во время матча чемпионата Панамы из-за роя пчел.

Рой пчел вылетел на поле во время матча 8 марта, из-за чего игра остановилась. На стоп-кадре трансляции лежащие футболисты и арбитр выглядели так, будто они потеряли сознание.

Как агрессивные животные оказались в районе футбольного стадиона, не уточняется.